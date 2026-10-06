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Евростат: Продажбите на дребно у нас се увеличават с 5,9% - над средното за ЕС

Евростат: Продажбите на дребно у нас се увеличават с 5,9% - над средното за ЕС
Pixabay

Продажбите на дребно у нас нараснаха с 0,3% спрямо предходния месец

Ръст на продажбите на дребно от 5,9% на годишна база през август е отчетен у нас. Това е значително над увеличението от 0,8% в еврозоната и 1,2% в Европейския съюз, сочат данни на Евростат.

На месечна база търговията също се повиши слабо след спада през юли.

Продажбите на дребно у нас нараснаха с 0,3% спрямо предходния месец, след като през юли се понижиха със същия процент. В еврозоната и ЕС месечното увеличение е с по 0,1%, след спадове от съответно 0,6% и 0,5% през юли.

Най-силен месечен ръст е отчетен в Румъния — 2,3%, следвана от Швеция с 1,4% и Германия с 1,3%. Най-голямо понижение е регистрирано в Люксембург — 9,4%, Малта — 1,9%, и Латвия — 1,4%, информира novini.bg.

Продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия са се увеличили с 0,1% в еврозоната и с 0,3% в ЕС. При нехранителните продукти е посочено повишение с по 0,5%. Продажбите на автомобилни горива обаче отново са намалели — съответно с 1,9% и 1,3%.

На годишна база ръстът в България се е ускорил до 5,9% през август спрямо 5,6% през юли. По-голямо увеличение от това у нас е отчетено единствено в Швеция — 7,7%, Кипър — 7,5%, и Естония — 6%.

Спад е регистриран в Малта — 2,4%, Испания — 0,6%, Италия — 0,5%, и Германия — 0,4%

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