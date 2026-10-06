Евростат: Продажбите на дребно у нас се увеличават с 5,9% - над средното за ЕС

Ръст на продажбите на дребно от 5,9% на годишна база през август е отчетен у нас. Това е значително над увеличението от 0,8% в еврозоната и 1,2% в Европейския съюз, сочат данни на Евростат.

На месечна база търговията също се повиши слабо след спада през юли.