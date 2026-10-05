„Когато запея - ставам друг човек“: 16-годишната Елица Узунова за емоцията да си на сцената

След силното си представяне в „Гласът на България“ 16-годишната Елица Узунова разказа как успява да съчетава музиката с всичко останало, с което се занимава, и какво я е накарало да избере отбора на DARA.

Още с първите секунди на изпълнението ѝ на „Die On This Hill“ DARA натисна бутона, а след края на песента и останалите треньори се обърнаха. DARA дори призна, че за първи път в годините си като треньор в „Гласът на България“ натиска бутона още при първия тон.

Елица обаче далеч не се ограничава само с музиката. Тя говори 7 езика, сред които китайски и гръцки, свири на укулеле, пиано и китара, а свободното ѝ време е изпълнено с тенис на маса, лека атлетика и художествена гимнастика. Китайски е учила в продължение на две години, просто защото езикът ѝ се сторил различен, а йероглифите привлекли вниманието ѝ.

„Обичам да се държа заета и да се занимавам с нещо“, казва Елица в ефира на bTV.

Самата тя признава, че понякога се чуди как успява да съчетава всичко, но нещата се случват плавно. „Благодарна съм, че съм се развивала в толкова много насоки“, споделя тя, като според нея това я е направило по-широко скроена и ѝ помага да общува с различни хора.

Най-важното място в живота ѝ обаче остава музиката. Елица вече има опит и в мюзикъли, а интересът ѝ към сцената започнал още в училище. Пяла, танцувала и посещавала актьорско майсторство, докато не открила, че може да съчетава всичко това.

„Когато запея - ставам друг човек, всичко на душата ми излиза!“, отбелязва тя.

Момичето разказва и за емоцията от момента, в който четиримата треньори се обърнали към нея. „Чувството е неописуемо и дори в момента не мога да се върна назад, защото мозъкът ми сякаш беше изключил и усещах само емоциите и сърцето си. Не се притесних. Фактът, че ме гледаха в очите, ме успокои.“

В крайна сметка Елица избира отбора на DARA заради „заразителната й енергия и отдадеността към работата“, както и заради хъса, който вижда в нея. Тийнейджърката признава, че очаква с нетърпение да научи повече за „Евровизия“ от DARA, защото вярва, че това е следващият голям връх за всеки артист.