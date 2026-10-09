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45 години обсерватория "Рожен": България е на крачка от първия си радиотелескоп

45 години обсерватория "Рожен": България е на крачка от първия си радиотелескоп
БТА

Президентът Илияна Йотова ще присъства на тържеството, а концертът "Звезди под звездите на Рожен" започва в 17:30 часа

Националната астрономическа обсерватория "Рожен" отбелязва днес 45 години от създаването си с официална церемония и концерт под надслов "Звезди под звездите на Рожен". Сред гостите на събитието ще бъде президентът Илияна Йотова, съобщиха от Института по астрономия при Българската академия на науките.

Тържествената програма започва в 17:00 часа със слово на директора на Института по астрономия проф. Камен Козарев.

Историята на обсерваторията през изминалите 45 години ще бъде представена от заместник-директора на института доц. Никола Петров. Приветствие към присъстващите ще отправи и областният управител на Смолян Георги Пепеланов.

От 17:30 часа започва концертът "Звезди под звездите на Рожен", в който ще участват сопраното Красимира Стоянова, цигуларят Светлин Русев и пианистите Зорница Гетова и Константин Костов.

По време на честването ще бъдат връчени грамоти и паметни плакети, посветени на годишнината на Националната астрономическа обсерватория.

Празникът съвпада и с важен етап от развитието на научната инфраструктура у нас. Обсерваторията е пред приключване на проекта за изграждане на първия професионален радиотелескоп в България - LOFAR-BG.

Станцията е единствената по рода си в Югоизточна Европа и ще разшири възможностите за радиоастрономически изследвания на българските учени.

С новото съоръжение "Рожен" затвърждава значението си като един от водещите центрове за астрономически наблюдения и изследвания на Балканите.

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