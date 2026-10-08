Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Групата "Слънце на Водолей", свързвана с испанския гражданин Хосе Николас, е съществувала поне десетилетие преди операцията на ДАНС и МВР край Калофер. За първи път пред bTV за нея разказа бивш член на сдружението - Димитър Антонов.

Антонов се запознава с Николас още през 2002 г. по време на пътуване в Испания. Около 2010-2011 г. двамата отново влизат в контакт и участват в създаването на сдружението "Слънце на Водолей", което официално обявява цели като опазване на древни ритуали, създаване на екологични паркове и социална интеграция.

"При основаването му целите бяха благородни. Звучаха много добре", разказва Антонов.

По думите му с времето обаче отношението на Николас към останалите започнало да се променя.

"Не ми хареса отношението с хората, най-вече подходът. Просто хората си тръгваха, понякога обидени, огорчени", каза той и допълни, че през 2014 г. е подал молба за напускане.

Антонов твърди още, че испанецът постепенно започнал да отхвърля авторитета на други духовни учители и да настоява самият той да бъде водещата фигура.

"Имаше известни нарцистични тенденции или по-скоро, да кажем, вълкът алфа в една глутница", коментира той.

На 26 септември Хосе Николас беше задържан при съвместна операция на ДАНС и МВР. При акцията са иззети 30 саксии с кактуси от вид, съдържащ психоактивни вещества, както и бутилки с тъмна течност и гъби, за които има съмнения, че съдържат психоактивни съставки.

Испанецът е обвинен в държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества и е оставен в ареста от Окръжния съд в Пловдив.

Антонов подчертава, че по време на собствените си посещения край бунгалата не е виждал употреба на наркотици. Той не приема напълно и определението "секта", като според него в случая по-скоро може да се говори за "въвеждане в заблуждение или измамни действия".

"Аз лично се надявам цялото това време, което му предстои, да му помогне да си даде сметка за нещата", каза още Димитър Антонов.