Бурни реакции в Скопие за Ива Михайлова: МВР на РСМ съобщи, че няма регистрирано законно излизане от страната

Министерството на вътрешните работи на Северна Македония потвърди, че при извършени проверки в системата за граничен контрол не е установено регистрирано излизане на Ива Михайлова от територията на страната. Информацията предизвика остри политически реакции в Скопие и призиви за изясняване на обстоятелствата около нейното заминаване за България.

От македонското МВР съобщиха, че чрез Съвместния контактен център с България са били извършени проверки и от българската Гранична полиция. Според получената информация няма регистрирано законно влизане на Михайлова на територията на България.

Данните от граничните регистри показват, че тя е влязла последно в България през септември 2025 г., а през октомври същата година е регистрирано излизането ѝ от страната, което съответства на влизане в Северна Македония.

Михайлова е подсъдима за тежка катастрофа

Ива Михайлова е изправена пред съда в Северна Македония във връзка с тежко пътнотранспортно произшествие, при което един човек загина, а няколко други бяха ранени, включително и самата тя.

Съдът е наложил мерки за неотклонение, сред които и изземване на документите ѝ за пътуване. Случаят придоби ново измерение, след като стана известно, че Михайлова се намира в България и дава изявления пред български медии, в които твърди, че е преминала границата законно.

Липсата на регистрирано излизане от Северна Македония и на законно влизане в България поставя въпроси за начина, по който тя е преминала границата, както и за евентуални пропуски в работата на компетентните институции.

Демократичният алианс настоява за наказателна отговорност

От Демократичния алианс призоваха за незабавно установяване на отговорността за случая, разкриване на евентуални съучастници и търсене на наказателна отговорност от всички лица, за които бъде установено, че са организирали или улеснили напускането на страната.

Според партията трябва да бъде изяснено как Михайлова е успяла да напусне Северна Македония, въпреки наложените съдебни мерки, както и дали служители на полицията или митническите власти са участвали в случая или са допуснали бездействие.

От формацията поставят и въпроса дали заминаването ѝ е свързано с възможността здравословното ѝ състояние да бъде оценено от български лекари. Според тях обстоятелствата пораждат съмнения дали не е била търсена възможност да се избегне независима медицинска оценка, която да установи действителното състояние на Михайлова.

„Левица“: Системата за сигурност е достигнала дъното

Остри критики отправиха и от партия „Левица“. Според формацията случаят е поредно доказателство за сериозни слабости в системата за сигурност на страната.

От партията поискаха отговорност от министъра на вътрешните работи, като поставиха под съмнение способността на институциите да упражняват ефективен контрол върху границите.

„Колко още хора трябва да избягат, преди да признаем, че системата ни за сигурност се е сринала?“, заявиха от „Левица“, критикувайки работата на МВР и посочвайки като проблеми престъпността, контрабандата и бягството от правосъдието.

Очакват се отговори от институциите

Случаят с Ива Михайлова поставя въпроси за ефективността на граничния контрол и за изпълнението на съдебните мерки в Северна Македония. Политическите реакции показват, че натискът върху компетентните институции се засилва.

Основните въпроси остават как Михайлова е стигнала до България, при какви обстоятелства е преминала границата и дали има длъжностни лица, които са допуснали нарушения.

Към момента изложените данни за липсващи гранични регистрации сами по себе си не установяват по какъв маршрут е пътувала Михайлова или дали конкретни служители са участвали в евентуално нарушение. Това предстои да бъде изяснено от компетентните органи.