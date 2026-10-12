Искат документи за имунизация на децата, извършени в чужбина, преди да ги пуснат в детската градина

В проект за промени в Наредбата за здравните изисквания към детските градини се предвижда нов ред, засягащ имунизациите и реимунизаците на деца, извършени в друга държава. Проектът е публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството на здравеопазването.

Предложенията за промени предвиждат преди първото посещение на дете в детската градина, когато задължителните му имунизации и реимунизации са извършени изцяло в чужбина, в здравния кабинет на детската градина да се представят копие на документ, издаден от компетентен орган в съответната държава, удостоверяващ извършените имунизации и реимунизации и съдържащ данни за датата на извършване, поредността на приема и търговското наименование на приложената ваксина; превод на български език на документа; заключение, издадено от съответната регионална здравна инспекция, че на детето са извършени задължителните за съответната възраст имунизации и реимунизации, съгласно Наредбата за имунизациите в Република България.

Според Наредбата за функционирането на Националната здравноинформационна система (НЗИС), в системата като електронен запис се вписват структурирани данни за всяка една от извършените от медицинските специалисти

от лечебните заведения дейности, включително и извършени имунизации.

Нормативно редът за въвеждане на данни в НЗИС е свързан с дейности, извършени в рамките на националната здравна система, като липсва регламентирана възможност за вписване на извършена имунизация в друга държава, което създава практически затруднения за посещение в детски градини на деца, които са живели или са родени извън страната и чиито имунизации са извършени от медицински специалисти в други държави, се посочва в мотивите на проектопромените.

В тези случаи родителите (настойниците) разполагат с официални медицински документи за извършени имунизации, но тези данни не могат да бъдат отразени по установения ред в НЗИС и съответно да бъдат използвани за удостоверяване на имунизационния статус преди посещение на детето в детска градина. Това налага да се създаде нормативен ред, засягащ деца с поставени имунизации и/или реимунизации в друга държава. Нужно е да се определят и компетентните органи, които да проверят и удостоверяват, че предоставените данни отговарят на изискванията на Наредбата за имунизациите в Република България и че на съответното дете са извършени задължителните за дадената възраст имунизации и реимунизации, съгласно нормативната уредба в страната, се допълва в мотивите към направените предложения за нормативни промени.