Вода срещу диетични напитки: Какво показаха две години изследвания?

Могат ли диетичните напитки да помогнат за по-ефективно отслабване от обикновената вода? Двегодишно научно изследване показва, че напитките с нискокалорични подсладители не осигуряват убедително предимство при свалянето и поддържането на теглото, съобщава News-Medical.

В проучването, наречено SWITCH, са участвали 493 души с наднормено тегло или затлъстяване. Те били разделени на две групи, като едната консумирала напитки с нискокалорични подсладители, а другата - вода. Всички участници следвали програма за контрол на теглото.

От първоначално включените 493 души едва 220 завършили двегодишното проследяване. Именно сред тях изследователите сравнили резултатите от двата подхода.

Участниците, които консумирали диетични напитки, отслабнали средно с 4,8 килограма, докато тези, които пиели вода, свалили средно 3,7 килограма.

Въпреки отчетената разлика от 1,1 килограма учените не установили статистически значимо предимство на диетичните напитки. Това означава, че резултатите не са достатъчни, за да се заключи, че те водят до по-голяма загуба на тегло.

И в двете групи най-бързото отслабване било наблюдавано през първите седмици от програмата. Впоследствие част от участниците постепенно възстановили част от свалените килограми.

Изследването отчело и намаляване на обиколките на талията и ханша независимо от вида на консумираните напитки.

Учените проследили и показатели, свързани с метаболитното здраве, сред които нивата на гликирания хемоглобин и общия холестерол. При някои от тях били установени различия между двете групи, но авторите ги определили като клинично незначими.

Специалистите предупреждават, че резултатите трябва да се разглеждат предпазливо. Основната причина е сравнително малкият брой участници, завършили проучването, както и прекъсванията в проследяването по време на пандемията от COVID-19.

Основният извод е, че както водата, така и напитките с нискокалорични подсладители могат да бъдат включени в програма за контрол на теглото. Изследването обаче не доказва, че диетичните напитки са по-ефективни за дългосрочно отслабване.

Не са установени и убедителни допълнителни ползи от тях за сърдечносъдовото и метаболитното здраве.

Резултатите показват, че изборът между вода и диетични напитки сам по себе си не е гаранция за по-успешно отслабване, като и двете групи са постигнали намаляване на теглото в рамките на програмата.