Четири европейски титли: Малките балерини от Горна Оряховица с исторически успех

Деца на 6 и 7 години от Горна Оряховица спечелиха всички европейски титли в своята възрастова категория по класически балет, с което записаха прецедент в историята на Международната танцова организация.

Четири пъти прозвуча българският химн в Скопие, където в края на септември се проведе Европейското първенство. Българските деца се пребориха с конкуренцията на Полша, Турция, Румъния и Финландия.

Сред най-трудните изкуства е класическият балет, който изисква сериозна дисциплина и ежедневни тренировки. Въпреки малката си възраст балерините от Горна Оряховица тренират по два часа три пъти седмично.

„Представете си седем шестгодишни деца. Някои от тях все още си играят с кукли, а нашите обуват туфли и влизат в балетната зала като професионални балерини“, заяви в ефира на НОВА балетният педагог Соня Георгиева.

Резултатът от подготовката им е четири първи места след четири участия. Отличията са завоювани в четири категории – соло, дует, малка група и формация.

„Четири излизания, четири първи места. Никоя школа не беше завоювала досега толкова отличия. Това са четири европейски титли“, отбеляза Георгиева.

При изпълненията по двойки българските балерини надделяват над миналогодишните европейски шампиони от Полша. След като първото класиране завършва с равен резултат, се налага преиграване, при което българските деца отново печелят.

По думите на самите деца те са се постарали да покажат най-доброто от себе си пред журито и публиката. След състезанието малките балерини дори прегърнали част от своите конкуренти.

Зад гърба на успеха стои не само усилената работа в балетната зала, но и строгата дисциплина у дома. Родителите следят времето, което децата прекарват с телефоните, а балетът се превръща в силен стимул за тях. „Вкъщи телефоните не са много позволени. Позволено е да танцува. Ако не си учи уроците, я заплашвам, че ще я отпиша от балет и следва голяма драма“, споделя майката на Йоана - Галя Макавеева.

Спечелените четири европейски титли вече са зад гърба им, а най-малките класически балерини от Горна Оряховица гледат към следващото голямо изпитание - световното първенство в Норвегия догодина.