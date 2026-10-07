До 5000 евро заплата: Готвачите сред най-търсените кадри по морето

С края на летния сезон по Южното Черноморие хотелите в Слънчев бряг постепенно преустановяват работа. И през това лято готвачите и помощник-готвачите бяха сред най-търсените специалисти в туризма, но същевременно остават професиите с най-сериозен недостиг на квалифицирани кадри.

Спрямо миналата година броят на одобрените у нас сезонни работници за работна виза е нараснал със 185%. България е регистрирала близо 14 000 сезонни работници от чужбина, като сред тях има и стотици готвачи.

„Това е най-дефицитната професия. От трети страни Агенцията по заетостта отчита устойчиво нарастващо търсене на сезонни работници, което компенсира недостига на националния пазар на труда. Общият брой на готвачите и помощник-готвачите, наети от началото на годината, е 761“, обясни пред НОВА Атанаска Янева, началник на Бюрото по труда в Бургас.

Сред чуждестранните кадри най-голям е делът на работниците от Узбекистан и Киргизстан. След тях се нареждат тези от Виетнам, Турция, Молдова, Индонезия, Бангладеш, Непал и Индия.

В хотел в Слънчев бряг, за чието обслужване на гостите е необходим кухненски екип от над 30 души, също разчитат на работници от чужбина.

„Имахме турски готвач и той много добре се справяше. Беше от Одрин. За съжаление, отиде да си удължи визата, но не успя. Имаше проблеми и с нашето посолство и отиде да работи някъде в Белгия или на Запад. Не се върна тук“, споделя хотелиерът Пламен Копчев.

Все по-често заради липсата на достатъчно кадри работодателите търсят решение в съседна Турция. „Прибягваме до помощ от съседна Турция. Доста голям процент от главните готвачи са оттам. Разбира се, имаме и българи, които заемат тази длъжност, но това е най-търсената професия и имаме много сериозен недостиг“, посочи хотелиерът и туроператор Елена Андонова.

В туристическия бранш готвачите се нареждат и сред служителите с най-високи възнаграждения. Между 2000 и 3000 евро получават помощник-готвачите, докато заплатите на главните готвачи могат да стигнат до 5000 евро.

Сред чуждестранните готвачи, предпочели България през този сезон, е и 47-годишният Викас Шиан от Индия. „Преди работех в Калифорния, после бях в Амстердам, а за три месеца бях и в Москва. Обиколих света. Харесва ми да съм тук, защото съм от Хималаите, Северна Индия, и климатът тук е почти като този у дома“, разказа той.

Заедно с Викас в България са дошли и негови сънародници - Амит, Аншу, Папу и Ритик. Той посочва, че макар възнаграждението тук да е малко по-ниско от това във Великобритания, се чувства по-спокоен.

Викас разказа, че в България индийската кухня все още среща трудности да спечели популярност.

„В България индийската кухня не е много популярна, защото хората не ядат люто. Опитваме се да приготвяме натурална индийска храна, за да покажем истинския вкус на кърито и индийската кухня“, посочи той.

В началото на октомври Викас ще се върне в Хималаите, но възнамерява през следващия сезон отново да работи в Слънчев бряг. Дотогава той усилено учи български език с надеждата един ден да отвори собствен индийски ресторант в Бургас.