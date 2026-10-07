Новини
Търси
Подкаст
Общество

До 5000 евро заплата: Готвачите сред най-търсените кадри по морето

До 5000 евро заплата: Готвачите сред най-търсените кадри по морето
БТА

Стотици чуждестранни специалисти са работили през сезона заради сериозния недостиг на квалифицирани кадри

С края на летния сезон по Южното Черноморие хотелите в Слънчев бряг постепенно преустановяват работа. И през това лято готвачите и помощник-готвачите бяха сред най-търсените специалисти в туризма, но същевременно остават професиите с най-сериозен недостиг на квалифицирани кадри.

Спрямо миналата година броят на одобрените у нас сезонни работници за работна виза е нараснал със 185%. България е регистрирала близо 14 000 сезонни работници от чужбина, като сред тях има и стотици готвачи.

„Това е най-дефицитната професия. От трети страни Агенцията по заетостта отчита устойчиво нарастващо търсене на сезонни работници, което компенсира недостига на националния пазар на труда. Общият брой на готвачите и помощник-готвачите, наети от началото на годината, е 761“, обясни пред НОВА Атанаска Янева, началник на Бюрото по труда в Бургас.

Сред чуждестранните кадри най-голям е делът на работниците от Узбекистан и Киргизстан. След тях се нареждат тези от Виетнам, Турция, Молдова, Индонезия, Бангладеш, Непал и Индия.

В хотел в Слънчев бряг, за чието обслужване на гостите е необходим кухненски екип от над 30 души, също разчитат на работници от чужбина.

„Имахме турски готвач и той много добре се справяше. Беше от Одрин. За съжаление, отиде да си удължи визата, но не успя. Имаше проблеми и с нашето посолство и отиде да работи някъде в Белгия или на Запад. Не се върна тук“, споделя хотелиерът Пламен Копчев.

Все по-често заради липсата на достатъчно кадри работодателите търсят решение в съседна Турция. „Прибягваме до помощ от съседна Турция. Доста голям процент от главните готвачи са оттам. Разбира се, имаме и българи, които заемат тази длъжност, но това е най-търсената професия и имаме много сериозен недостиг“, посочи хотелиерът и туроператор Елена Андонова.

В туристическия бранш готвачите се нареждат и сред служителите с най-високи възнаграждения. Между 2000 и 3000 евро получават помощник-готвачите, докато заплатите на главните готвачи могат да стигнат до 5000 евро.

Сред чуждестранните готвачи, предпочели България през този сезон, е и 47-годишният Викас Шиан от Индия. „Преди работех в Калифорния, после бях в Амстердам, а за три месеца бях и в Москва. Обиколих света. Харесва ми да съм тук, защото съм от Хималаите, Северна Индия, и климатът тук е почти като този у дома“, разказа той.

Заедно с Викас в България са дошли и негови сънародници - Амит, Аншу, Папу и Ритик. Той посочва, че макар възнаграждението тук да е малко по-ниско от това във Великобритания, се чувства по-спокоен.

Викас разказа, че в България индийската кухня все още среща трудности да спечели популярност.

„В България индийската кухня не е много популярна, защото хората не ядат люто. Опитваме се да приготвяме натурална индийска храна, за да покажем истинския вкус на кърито и индийската кухня“, посочи той.

В началото на октомври Викас ще се върне в Хималаите, но възнамерява през следващия сезон отново да работи в Слънчев бряг. Дотогава той усилено учи български език с надеждата един ден да отвори собствен индийски ресторант в Бургас.

Още по темата

Почитаме св. Сергий и св. Вакх: Денят, който вещае каква ще е зимата

Почитаме св. Сергий и св. Вакх: Денят, който вещае каква ще е зимата

Къде се пътува трудно на 7 октомври: ограничения по „Хемус“ и ремонти по „Тракия“

Къде се пътува трудно на 7 октомври: ограничения по „Хемус“ и ремонти по „Тракия“

Небето на 7 октомври: от слана около нулата до почти летни 28 градуса

Небето на 7 октомври: от слана около нулата до почти летни 28 градуса

Тази вечер в Операта: Концерт на певци от 9 държави, водени от Райна Кабаиванска

Тази вечер в Операта: Концерт на певци от 9 държави, водени от Райна Кабаиванска

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Водещи

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 5 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 8 минути
Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 18 минути
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

  • Преди 31 минути
Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

  • Преди 45 минути
ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

  • Преди 54 минути
Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

  • Преди 1 час
ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

  • Преди 1 час