Кап. Димитър Димитров: Дрейфуващият след атаката кораб трябва да бъде под наблюдение

Дрейфуващият кораб, който беше ударен от дрон в изключителната българска икономическа зона, трябва да бъде под наблюдение. Това заяви пред журналисти кап. Димитър Димитров, президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани, цитиран по БТА.

Според него българските институции са длъжни своевременно да анализират рисковете и да предприемат действия. Той обаче обърна внимание, че плавателният съд има официален корабособственик, с когото задължително трябва да се осъществи контакт.

Димитров поясни, че тъй като инцидентът е възникнал в рамките на нашата изключителна икономическа зона, предприемането на конкретни мерки от страна на държавата е допустимо единствено при реална опасност за хората или за околната среда.

Експертът подчерта, че за справяне с подобни извънредни ситуации има създадени алгоритми за действие и планове, чието прилагане е от пряка компетенция на държавните ведомства.

Коментирайки последиците от нападението срещу двата търговски съда в нашенски води, той напомни, че Черно море е класифицирано като зона с военен риск. Тази ситуация неминуемо ще предизвика повишаване на застраховките на корабите и товарите, което директно ще оскъпи превозваните стоки.

Димитров прогнозира скок в себестойността на износа и последващ спад в конкурентоспособността на целия регион. Той предупреди, че предвид ключовата роля на Черноморския басейн за износа на зърнени култури, не е изключено кризата да рефлектира в продоволствена криза в отделни райони по света.