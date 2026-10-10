Младоженци от Варна замениха цветята с дарения и събраха близо 1500 евро

Все повече млади хора избират личните си празници да бъдат повод за подкрепа на благотворителни каузи. Такъв пример дадоха Мартина и Стефан Стойкови от Варна, които вместо цветя за сватбата си помолили гостите да направят дарение.

Двамата се оженили през септември, а идеята им била средствата, които иначе биха отишли за букети, да бъдат насочени към кампанията "Аз вярвам и помагам".

"Вярваме, че не трябва само да сме хора в обществото, а да бъдем част от него и да помагаме", каза Стефан Стойков.

Мартина допълни, че цветята са красив жест, но са краткотрайни, докато едно дарение може да помогне на повече хора.

"Паричките, които можем да отделим, може да направят и да зарадват повече хора – децата най-вече", каза тя.

Идеята им получила силна подкрепа от близките и гостите. В рамките на сватбената вечер били събрани близо 1500 евро.

Семейството избрало каузата неслучайно. Мартина от години следи инициативите на сдружението "Аз вярвам и помагам", включително кампаниите за закупуване на кувьози, линейки и друга медицинска техника.

Създателят на сдружението Владислав Николов поздрави младоженците за решението им.

"Радвам се, че те го направиха, защото по този начин им пожелавам първият жест от техния сватбен ден да се превърне в начин на живот", каза той.

Следващото голямо дарение на "Аз вярвам и помагам" е планирано за 15 октомври в София, когато ще бъде предоставен мобилен пункт за кръводаряване в помощ на Центъра за трансфузионна хематология.