Новини
Търси
Подкаст
Общество

Младоженци от Варна замениха цветята с дарения и събраха близо 1500 евро

Младоженци от Варна замениха цветята с дарения и събраха близо 1500 евро

Мартина и Стефан Стойкови превърнаха сватбата си в благотворителна кауза в подкрепа на "Аз вярвам и помагам"

Все повече млади хора избират личните си празници да бъдат повод за подкрепа на благотворителни каузи. Такъв пример дадоха Мартина и Стефан Стойкови от Варна, които вместо цветя за сватбата си помолили гостите да направят дарение.

Двамата се оженили през септември, а идеята им била средствата, които иначе биха отишли за букети, да бъдат насочени към кампанията "Аз вярвам и помагам".

"Вярваме, че не трябва само да сме хора в обществото, а да бъдем част от него и да помагаме", каза Стефан Стойков.

Мартина допълни, че цветята са красив жест, но са краткотрайни, докато едно дарение може да помогне на повече хора.

"Паричките, които можем да отделим, може да направят и да зарадват повече хора – децата най-вече", каза тя.

Идеята им получила силна подкрепа от близките и гостите. В рамките на сватбената вечер били събрани близо 1500 евро.

Семейството избрало каузата неслучайно. Мартина от години следи инициативите на сдружението "Аз вярвам и помагам", включително кампаниите за закупуване на кувьози, линейки и друга медицинска техника.

Създателят на сдружението Владислав Николов поздрави младоженците за решението им.

"Радвам се, че те го направиха, защото по този начин им пожелавам първият жест от техния сватбен ден да се превърне в начин на живот", каза той.

Следващото голямо дарение на "Аз вярвам и помагам" е планирано за 15 октомври в София, когато ще бъде предоставен мобилен пункт за кръводаряване в помощ на Центъра за трансфузионна хематология.

Още по темата

Европейските борси затвориха на зелено благодарение на по-евтиния петрол

Европейските борси затвориха на зелено благодарение на по-евтиния петрол

„Мач на надеждата“ с голямо дарение за онкоболните в Бургас

„Мач на надеждата“ с голямо дарение за онкоболните в Бургас

Д-р Мазнейков: АЕЦ "Козлодуй" работи благодарение на инженерите, проектирали централата

Д-р Мазнейков: АЕЦ "Козлодуй" работи благодарение на инженерите, проектирали централата

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Най-важното от България на 10.10.2026 г.

Най-важното от България на 10.10.2026 г.

Автомобил падна от автовоз под мост край гара Дъбово, последва сблъсък с друга кола

Автомобил падна от автовоз под мост край гара Дъбово, последва сблъсък с друга кола

Катастрофа затруднява движението по АМ „Тракия“ към София

Катастрофа затруднява движението по АМ „Тракия“ към София

ЦИК: Машините за гласуване нямат интернет и не могат да бъдат манипулирани отвън

ЦИК: Машините за гласуване нямат интернет и не могат да бъдат манипулирани отвън

Кандидат за ВСС: Главният прокурор трябва да бъде човек с висок морал

Кандидат за ВСС: Главният прокурор трябва да бъде човек с висок морал

Водещи

Опозицията в Чехия запазва мнозинството си в Сената след изборите

Опозицията в Чехия запазва мнозинството си в Сената след изборите

  • Току-що
Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Бърнам и Зеленски обсъдиха засилване на натиска върху Русия

Бърнам и Зеленски обсъдиха засилване на натиска върху Русия

  • Преди 13 минути
Тръмп преглътна гордостта си пред Путин за шепа дизел: шумна сделка, която стига на Америка за 4 дни

Тръмп преглътна гордостта си пред Путин за шепа дизел: шумна сделка, която стига на Америка за 4 дни

  • Преди 33 минути
Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

  • Преди 35 минути
Най-важното от България на 10.10.2026 г.

Най-важното от България на 10.10.2026 г.

  • Преди 43 минути
Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

  • Преди 52 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който паузата разкрива истинското желание

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който паузата разкрива истинското желание

  • Преди 57 минути
Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

  • Преди 1 час
Велислава Петрова: Военните действия в Черно море създават риск за България

Велислава Петрова: Военните действия в Черно море създават риск за България

  • Преди 1 час
Българското правителство се отърси от излишната емоция и поставя ясни условия пред Скопие

Българското правителство се отърси от излишната емоция и поставя ясни условия пред Скопие

  • Преди 1 час
Интер продължава наказателната си акция в Серия А

Интер продължава наказателната си акция в Серия А

  • Преди 1 час
Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“

Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“

  • Преди 2 часа
Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

  • Преди 2 часа
Йотова: Надяваме се цените на дизела да се понижат след договорката между Путин и Тръмп

Йотова: Надяваме се цените на дизела да се понижат след договорката между Путин и Тръмп

  • Преди 2 часа