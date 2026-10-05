Небето на 5 октомври: жълт код за слана в 11 области, после слънце и до 26 градуса

Понеделник, 5 октомври, започва с рязък температурен контраст – слана и стойности под нулата в отделни котловини, но до 26 градуса следобед. През деня времето в страната ще бъде слънчево и сухо, а над Северна България следобед ще се появи разкъсана висока облачност.

Минималните температури са в много широки граници – от около минус 1° в отделни котловини до 14°–15° по Черноморието. Максималните ще се повишат до 21°–26°.

Жълт код за слана в 11 области

НИМХ е обявил жълт код за условия за образуване на слана в 11 области – Видин, Монтана, Враца, София-област, София-град, Перник, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Добрич.

Предупреждението е свързано с ниските сутрешни температури. В отделни котловини стойностите могат да се понижат до минус 1°.

Слънчево и без валежи

През деня ще бъде слънчево и без валежи. Следобед над Северна България ще преминава разкъсана висока облачност, без да нарушава съществено слънчевото време.

Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури ще се повишат още малко и в най-топлите райони ще достигнат 26°.

София – от около 3 до 23 градуса

В София минималната температура е около 3°, като в Софийското поле има условия за слана.

През деня ще бъде слънчево и сухо. Максималната температура ще достигне около 23°, при слаб вятър.

По Черноморието – сутрешни мъгли, после слънце и спокойно море

По Черноморието ще бъде слънчево, но в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност или мъгла.

Ще духа умерен североизточен вятър, който следобед ще се ориентира от изток. Максималните температури ще бъдат 19°–20°, приблизително колкото е и температурата на морската вода.

Вълнението ще бъде само 1–2 бала.

В планините – слънце и необичайно меко време

В планините също ще бъде слънчево и сухо. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 18°, а на 2000 метра – около 11°.

До четвъртък остава слънчево, промяна идва към петък

В вторник времето ще остане предимно слънчево и почти тихо. Сутринта отново ще бъде хладно, с минимални температури предимно между 5° и 10°, по-ниски в отделни котловини на Западна и Централна България, където отново ще има условия за слана. Максималните ще бъдат около 21°–26°.

В сряда и четвъртък ще има много слънчеви часове. Ще се появи слаб южен и югоизточен вятър, а температурите ще продължат да се повишават.

В петък от запад облачността ще започне да се увеличава и следобед в крайните западни райони на места ще превали. Въпреки това ще остане топло с максимални температури между 23° и 28°.

По-съществена промяна се очаква в събота, когато облачността ще се увеличи, на места в Южна и Източна България ще превали слаб дъжд, а с усилване на северозападния вятър ще започне да нахлува по-студен въздух. В неделя времето отново ще се подобрява.

5 октомври ще събере две различни лица на есента – слана и температура под нулата по изгрев в част от вътрешността на страната, последвани от сух, слънчев и почти летен следобед с до 26 градуса.