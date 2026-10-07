Предлагат „Гражданска отговорност“ за минимум 30 дни за мотори и кемпери

Застрахователните компании да могат да предлагат „Гражданска отговорност“ със срок от поне 30 дни за определени категории превозни средства, вместо собствениците им задължително да сключват годишна полица. Това предвиждат промени в Кодекса за застраховането, одобрени от парламентарната икономическа комисия.

Предложенията са внесени от Стефан Белчев и група депутати от „Прогресивна България“. Те се отнасят до превозни средства с временна или транзитна регистрация, бавнодвижещи се превозни средства, самоходни машини, моторни превозни средства от категория L, както и къмпинг ремаркета и кемпери.

Целта е собствениците да не плащат за цяла година, когато използват превозното средство само през определен сезон. Така например мотоциклет, който се кара единствено през топлите месеци, или кемпер, използван основно през лятото, ще може да бъде застрахован за по-кратък период.

Промените идват след недоволството на мотористи от поскъпването на задължителната застраховка. През юни представители на мотоклубове от страната излязоха на протест заради увеличението на цените на „Гражданска отговорност“ за мотопеди и мотоциклети.

Сред исканията им беше именно въвеждането на сезонни полици със срок, по-кратък от една година. Протестиращите настояваха и за оставките на ръководствата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор.