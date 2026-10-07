Прокуратурата отново спря делото за предполагаемото отравяне на Емилиян Гебрев

Разследването за предполагаемото отравяне на бизнесмена Емилиян Гебрев, сина му и търговския директор на „Емко“ отново е спряно от прокуратурата. Тримата са предприели действия за съдебен контрол върху постановлението, съобщава разследващият сайт BIRD.

Според медията решението е взето с постановление от 3 октомври на прокурор Зоя Спасова Мананска от Софийската градска прокуратура. Като причина за спирането е посочена необходимостта от допълнителни разпити на Гебрев, сина му и служителя на компанията.

В постановлението се посочва, че повдигнатите обвинения срещу заподозрените са „работни“ и трябва да бъдат прецизирани. Според прокуратурата за това е необходимо да бъдат разпитани тримата пострадали и да заявят дали желаят да участват в съдебното производство.

BIRD твърди, че подобни мотиви за спиране на разследването вече са били разглеждани и отхвърлени от Софийския градски съд през 2020 г. Според сайта тогава магистратите са дали задължителни указания на прокуратурата.

Случаят е от 2015 г., когато Гебрев, синът му и служител на „Емко“ бяха приети в болница със симптоми на тежко отравяне. В хода на разследването българските власти свързаха предполагаемото покушение с руски граждани, за които се твърди, че са свързани с руското военно разузнаване ГРУ.

Заподозрените не се намират в България. BIRD посочва, че според съдебната практика това само по себе си не възпрепятства внасянето на обвинителен акт.

Предстои съдът да се произнесе по оспорването на поредното спиране на производството.