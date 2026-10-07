Прокуратурата отново спря делото за предполагаемото отравяне на Емилиян Гебрев
Тримата са предприели действия за съдебен контрол върху постановлението, съобщава разследващият сайт BIRD
Разследването за предполагаемото отравяне на бизнесмена Емилиян Гебрев, сина му и търговския директор на „Емко“ отново е спряно от прокуратурата. Тримата са предприели действия за съдебен контрол върху постановлението, съобщава разследващият сайт BIRD.
Според медията решението е взето с постановление от 3 октомври на прокурор Зоя Спасова Мананска от Софийската градска прокуратура. Като причина за спирането е посочена необходимостта от допълнителни разпити на Гебрев, сина му и служителя на компанията.
В постановлението се посочва, че повдигнатите обвинения срещу заподозрените са „работни“ и трябва да бъдат прецизирани. Според прокуратурата за това е необходимо да бъдат разпитани тримата пострадали и да заявят дали желаят да участват в съдебното производство.
BIRD твърди, че подобни мотиви за спиране на разследването вече са били разглеждани и отхвърлени от Софийския градски съд през 2020 г. Според сайта тогава магистратите са дали задължителни указания на прокуратурата.
Случаят е от 2015 г., когато Гебрев, синът му и служител на „Емко“ бяха приети в болница със симптоми на тежко отравяне. В хода на разследването българските власти свързаха предполагаемото покушение с руски граждани, за които се твърди, че са свързани с руското военно разузнаване ГРУ.
Заподозрените не се намират в България. BIRD посочва, че според съдебната практика това само по себе си не възпрепятства внасянето на обвинителен акт.
Предстои съдът да се произнесе по оспорването на поредното спиране на производството.