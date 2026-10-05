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Разбиха ОПГ за източване на НЗОК в Пловдивско

Разбиха ОПГ за източване на НЗОК в Пловдивско
БТА

В рамките на акцията са задържани 10 души

От Апелативната прокуратура в Пловдив уведомяват, след направени запитвания от медиите, че под надзора на Окръжната прокуратура в града се провежда разследване по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група (ОПГ) с цел извършване на фиктивни хоспитализации за неправомерно получаване на средства от бюджета на НЗОК.

Тя е действала с цел неправомерно получаване на финансови средства от бюджета на НЗОК чрез извършването на фиктивни хоспитализации.

Както ТАРАЛЕЖ информира по-рано днес, в град Пловдив е реализирана специализирана операция на отдел „Икономическа полиция“ при ОД на МВР-Пловдив. Акцията се провежда под ръководството на Окръжната прокуратура и в сътрудничество с представители на Министерството на здравеопазването.

Оперативните действия са съсредоточени в две клиники към пловдивска болница, както и в два медицински центъра – съответно в град Пловдив и град Карлово.

В рамките на разследването са извършени общо 40 претърсвания и обиски на различни адреси и лица в градовете Пловдив, Кричим и Карлово. При обиските са иззети множество веществени доказателства, сред които медицинска документация и компютърна техника.

До момента по Закона за МВР са задържани 10 лица. Активните процесуално-следствени действия по случая продължават.

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