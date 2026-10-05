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Общество

Румен Радев ще открие INTER DRONE EXPO 2026

Румен Радев ще открие INTER DRONE EXPO 2026
БТА

Официалното откриване ще се състои на 6 октомври

Премиерът Румен Радев ще открие INTER DRONE EXPO 2026 – специализирано изложение за въздушни, наземни и подводни безпилотни системи, антидрон системи, въздушна и електрическа мобилност, софтуер и специализирани приложения в сектора.

Официалното откриване ще се състои на 6 октомври (вторник) от 12:00 ч. в „Интер Експо Център“.

В рамките на събитието ще бъдат представени най-новите технологии, разработки и решения в областта на безпилотните системи и свързаните с тях иновативни технологии.

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