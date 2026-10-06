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Съдът остави в ареста сочения за ръководител на пловдивския клон на „Кръв и чест“

Съдът остави в ареста сочения за ръководител на пловдивския клон на „Кръв и чест“

Пловдивският апелативен съд остави в ареста 41-годишния Ивайло Колев, сочен за ръководител на пловдивския клон на организацията „Кръв и чест“

Пловдивският апелативен съд остави в ареста 41-годишния Ивайло Колев, сочен за ръководител на пловдивския клон на организацията „Кръв и чест“. Магистратите отказаха да му наложат по-лека мярка за неотклонение въпреки предложението на прокуратурата за домашен арест или парична гаранция.

Колев беше задържан на 15 август при полицейска акция. Няколко дни по-късно срещу него беше повдигнато ново обвинение за ръководене на организация, чиято цел е проповядване на дискриминация, насилие и омраза, както и за употреба на насилие, основано на произход, етническа принадлежност, политически убеждения и сексуална ориентация.

Според магистратите за тези деяния законът предвижда наказание от една до шест години лишаване от свобода.

По време на съдебното заседание представителят на Апелативна прокуратура – Пловдив Марин Дишлянов е заявил, че жалбата за промяна на мярката за неотклонение е основателна. Той е предложил задържането под стража да бъде заменено с домашен арест или парична гаранция.

Апелативният съд обаче е приел, че и към момента съществува обосновано подозрение с висока степен, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност. Според съда събраните до момента доказателства не разколебават това предположение, а напротив – засилват го.

В подкрепа на този извод са посочени показанията на разпитани свидетели, включително на свидетел с тайна самоличност.

Магистратите не са приели и доводите на защитата за определяне на по-лека мярка за неотклонение.

Съдът е отчел високата степен на обществена опасност на деянието, както и броя на хората, сред които то е било осъществявано. Според магистратите при по-лека мярка съществува опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление.

Жалбата на Колев не е уважена и той остава в ареста.

Определението на Пловдивския апелативен съд е окончателно.

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