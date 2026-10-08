Шефът на КПК: Няма да можем да отговорим на обществените очаквания в пълен обем

Новосформираната Комисия за противодействие на корупцията няма да може да започне работа в пълен обем и засега няма да отговори на обществените очаквания. Това заяви председателят на КПК Пламен Тодоров по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия.

По думите му комисията се сблъсква с редица административни, финансови и организационни проблеми.

"Нямахме възможност да постигнем оперативна възможност за работа поради липсата на помещение, където да настаним персонал", обясни Тодоров.

Към момента КПК има назначени 10 служители, а паралелно тече процес по приемо-предаване на активите. Председателят на комисията посочи, че проблемът с помещенията остава сред най-сериозните, като вече са проведени разговори с Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество.

"Сайтът ни е в процес на разработка", каза още Тодоров и призна, че комисията се сблъсква и с множество организационни затруднения.

Той пое ангажимент до 3 ноември да бъдат назначени служители по всички направления на дейност.

"За пълна оперативна възможност за работа, ако се ангажирам, просто ще ви излъжа, защото зависи от много фактори", заяви председателят на КПК.

По време на изслушването беше поставен и въпросът за архивните дела, които от февруари се съхраняват в ДАНС. Тодоров обясни, че агенцията е готова да ги предаде, но КПК все още няма необходимата организационна готовност да ги приеме.

След изграждането на регистратура за класифицирана информация и определянето на служители с необходимия достъп ще бъде създадена комисия за приемо-предаване на материалите.

"Те са готови за предаване, но ние не сме готови за приемане поради организационни и административни пречки", каза Тодоров.

Той увери, че при предаването ще бъде направена проверка по опис, а впоследствие и пълна инвентаризация.

Председателят на КПК изрази надежда до края на годината комисията да може да работи в около 70-80% от планирания обем дейности.