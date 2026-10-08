Шофьор хвана четирима да крадат гориво от тира му, те го нападнаха

Шофьор на тежкотоварен камион е бил нападнат от четирима мъже, след като ги заварил да източват дизел от превозното му средство край монтанското село Белотинци. Нападателите избягали с откраднатото гориво, след като нанесли удар на водача и повредили камиона.

Инцидентът е станал в сряда вечерта на главен път Е-79. Около 20:00 часа турски гражданин спрял тира си с полуремарке на крайпътна отбивка, за да направи задължителната си почивка.

Приблизително половин час по-късно чул подозрителни шумове откъм задната част на превозното средство. Когато излязъл от кабината, видял четирима непознати, които пълнели туби с дизел от резервоарите на камиона с помощта на маркучи.

Водачът се опитал да ги прогони с викове, но вместо да се оттеглят, мъжете го нападнали.

Един от извършителите го ударил с маркуч, а при нападението било счупено предното панорамно стъкло на тира.

След това четиримата се качили в товарен автомобил и избягали, като взели със себе си тубите с източеното гориво.

При последвалата проверка било установено, че от резервоарите липсват около 500 литра дизел.

Само няколко часа по-късно в същия район е извършена и друга кражба на гориво. Според съобщените данни общото количество отнет дизел при двата случая достига приблизително 1150 литра.

На мястото на нападението е извършен полицейски оглед и е образувано досъдебно производство.

Към момента няма информация за задържани извършители, нито потвърждение дали двете кражби са дело на едни и същи лица.