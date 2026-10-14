Слънчево начало на деня в повечето райони утре, дъждът се завръща вечерта

През нощта дъждовете постепенно ще спрат, като най-късно това ще се случи в крайните югоизточни части на страната. Облачността ще намалее, а вятърът ще бъде слаб, до умерен в източните райони, от запад-северозапад. Сутринта температурите ще са ниски - между 2° и 7°, около 3° в София.

В сряда ще преобладава слънчево време, но следобед облачността отново ще се увеличи, започвайки от северозапад. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще навлязат валежи от дъжд. Ще духа предимно умерен север-северозападен вятър. Дневните температури ще достигнат между 14° и 19°, а в София - около 14°.

В планинските райони първата половина на деня ще е предимно слънчева. Следобед облачността ще се увеличи, като около Стара планина се очакват краткотрайни валежи. Вятърът ще е умерен, а по високите части - силен, от север-северозапад. На 1200 метра максималната температура ще е около 10°, а на 2000 метра - около 3°.

По българското Черноморие до обяд ще преобладава слънчево време, но след това облачността ще се увеличи от север. Вятърът ще бъде силен от север, като следобед постепенно ще отслабва. Температурите ще достигнат 16°-18°, морската вода ще бъде 19°-20°, а вълнението ще достигне 4 бала.