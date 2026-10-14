Ремонт оставя части от столичен квартал без вода на 15 октомври

Жителите на част от столичния квартал „Гео Милев“ ще останат без вода на 15 октомври (четвъртък) заради дейности по свързване на уличен водопровод на ул. „Галилео Галилей“, съобщават от „Софийска вода“.

Водоподаването ще бъде прекъснато от 9:30 до 21:30 ч. за клиентите на ул. „Коста Лулчев“ - в участъка от ул. „Александър фон Хумболт“ до бул. „Шипченски проход“, ул. „Галилео Галилей“ - от ул. „Николай Коперник“ до ул. „Христо Чернопеев“, както и на ул. „Маестро Михаил Милков“. Засегнат ще бъде и участъкът на бул. „Шипченски проход“ между ул. „Николай Коперник“ и ул. „Коста Лулчев“.

Ако ремонтните дейности продължат повече от 12 часа, „Софийска вода“ ще осигури водоноска за алтернативно водоснабдяване. Тя ще бъде разположена на ул. „Коста Лулчев“ до бл. 245.

От дружеството уточняват, че целта на ремонта е по-добро управление на водопроводната мрежа и ограничаване на засегнатите райони при евентуални бъдещи прекъсвания на водоснабдяването.