Тончев: Няма освободен служител от дирекцията за противодействие на руското направление при реформата в ДАНС

Нито един служител не е освободен от работа, не е преместен от дирекцията, която има за задача да противодейства на руското направление в Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Редуциран е броят на началниците за сметка на броя на оперативните работници, т.е. ръководният състав е намален за сметка на оперативните работници. Това заяви председателят на ДАНС Пламен Тончев на изслушване в парламента в отговор на въпрос от депутата от "Демократична България" (ДБ) Атанас Атанасов относно реформата в агенцията.

Той посочи, че допълнително ще представи информация за цялата структурна реформа утре пред парламентарната комисия за контрол на службите за сигурност.

Всичко това е планирано и се извършва с оглед гъвкавост, оптимизиране на процесите и увеличаване на аналитичните, техническите и оперативните способности на службите, каза още Тончев, предава БТА.

Преди това по време на изслушването в парламента във връзка с атаките срещу четири търговски кораби в Черно море, в близост до териториалното море на България, и предприетите мерки за националната сигурност, Атанас Атанасов (ДБ) попита какви способности развива България за противодействие на руските специални служби и техните разузнавателни органи у нас.

Миналата седмица Министерският съвет прие постановление, с което преструктурира ДАНС, при което звеното, което трябва да противодейства на руските специални служби, беше понижено от специална дирекция в отдел, посочи той.