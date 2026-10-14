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Броят на ранените при атаката с нож в Южна Корея нарасна на 10 души

Броят на ранените при атаката с нож в Южна Корея нарасна на 10 души
АП/БТА

Разследващите органи продължават да изясняват мотивите за престъплението

Броят на пострадалите при вчерашната вълна от нападения с нож в южнокорейския град Инчон нарасна на 10 души, след като местните органи на реда потвърдиха за нови ранени.

Атаката беше извършена на територията на супермаркет, а извършителят вече е арестуван от полицията, припомня Ройтерс.

Към момента един от ранените граждани се намира в критично състояние.

Разследващите органи продължават да изясняват мотивите за престъплението и точните обстоятелства около инцидента.

Град Инчон, разположен западно от столицата Сеул, е ключова част от столичната агломерация и е известен като домакин на главното международно летище на страната. Нападението връща спомените към 2023 година, когато Южна Корея преживя вълна от подобни атаки с хладно оръжие, част от които завършиха с фатален край.

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