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Ханзи Флик след успеха в Истанбул: Уверен съм на 100% в този отбор

Ханзи Флик след успеха в Истанбул: Уверен съм на 100% в този отбор
АП/БТА

Треньорът на Барселона отличи силното второ полувреме и представянето на Ламин Ямал

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик похвали футболистите си след убедителната победа с 4:1 като гост на Галатасарай в основната фаза на Шампионската лига.

Каталунците изпитаха сериозни затруднения преди почивката и изоставаха в резултата, но успяха да изравнят в края на първото полувреме. След паузата тимът на Флик наложи пълен контрол и реализира още три попадения.

Германският специалист разкри, че въпреки резултата е останал доволен от част от представянето на своите играчи през първите 45 минути. Той обаче е поискал по-голяма прецизност при действията в близост до противниковата врата.

На полувремето казах на футболистите, че оценявам представянето им през първата част. Беше добре, но трябваше да уточним някои неща. Губехме топката в последната третина и трябваше да се подобрим“, заяви Флик пред официалния сайт на УЕФА.

Наставникът остана особено доволен от начина, по който Барселона контролира срещата след почивката.

През второто полувреме доминирахме. Трябва да играем така - да контролираме мача и да движим топката. Това е нашето качество и нашата сила. Не съм изненадан от нивото ни, защото виждам качеството по време на тренировките“, добави той.

Флик подчерта, че има пълно доверие във възможностите на своя състав. „Познавам отбора. Убеден съм на 100% в него и в начина, по който можем да играем. Страхотно е да наблюдаваш подобно представяне“, категоричен беше треньорът.

Германецът отдели специално внимание на Ламин Ямал, който беше избран за Играч на мача. Според Флик младият испански национал е оказал решаващо влияние върху развоя на срещата.

Ламин беше невероятен през второто полувреме и това беше много важно за нас. Той се намира в отлична физическа форма и изпитва удоволствие от играта. Видяхте го след почивката - той промени мача“, завърши Флик.

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