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Сигнал за насилие над 18-годишна майка и едномесечното ѝ бебе разследват в Перник

Сигнал за насилие над 18-годишна майка и едномесечното ѝ бебе разследват в Перник
pixabay

Заподозрян е 22-годишният баща на детето, който се издирва от полицията

Полицията в Перник разследва сигнал за домашно насилие над 18-годишна жена и едномесечното ѝ бебе, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Младата жена потърсила помощ чрез телефон 112 снощи, малко преди 19:00 ч. По първоначална информация за насилието е заподозрян 22-годишният ѝ приятел, който е и баща на детето. Случаят се разследва от служители на Първо районно управление - Перник.

Според разказа на жената мъжът е нанесъл удари по главата и тялото на нея и едномесечното им дете, след което е напуснал мястото. Двамата пострадали са преминали медицински преглед в болница в Перник.

Полицията издирва мъжа, за да бъде установен и задържан. Започнато е бързо производство, като работата по случая се извършва под надзора на прокуратурата.

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