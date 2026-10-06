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На живо: Атанас Илиев вкара втори гол за България

На живо: Атанас Илиев вкара втори гол за България

Националите правят силно първо полувреме в Люксембург

Люксембург и България играят при резултат 0:2 в мач от четвъртия кръг на Лигата на нациите. Селекцията на Атанас Рибарски поведе с гол на Кристиян Балов в 19-ата минута. Футболистът на Цървена звезда вкара с хубав удар извън наказателното пол в първия си мач като титуляр.

Силната игра отбора продължи и в следващите минути, а в 34-ата Атанас Илиев хвана топката от воле и почти скъса мрежата с мощен удар, който не остави шансове на вратаря Антони Морис. Трябва да отчетем и хубавото подаване на Георги Русев от лявото крило.

България беше категорично по-добрият отбор през първото полувреме, но след почивката Люксембург сериозно натиска. Вратарят Даниел Наумов трябваше на няколко пъти да прави спасявания, за да запази вратата си от попадение

По коя телевизия да гледаме Люксембург - България от Лигата на нациите

Българският национален отбор продължава търсенето на първа победа през сезона в Лигата на нациите. Люксембург ни победи с 2:1 в Пловдив на 26 септември и даде тон за лошите резултати по време на паузата досега.

Последва равенство с Естония (0:0), което стана повод за оставката на селекционера Александър Димитров. Рибарски пое временно поста, но също не успя да вдъхнови отбора. България загуби гостуването си на Исландия с 0:3 в Рейкявик в дебюта на новия треньор.

Ситуацията в групата е трагична за нашия отбор. Исландия е на първо място със 7 точки, Естония имат 5, Люксембург е с 3, а България има само 1 точка. След гостуването на Люксембург за нациналите предстои домакинство на Исландия (13 ноември) и накрая визита на Естония (16 ноември).

Люксембург: 1. Антони Морис (к) – 4. Флориан Бонхент, 5. Вахид Селимович, 13. Дирк Карлсон, 14. Ерик Вейга - 6. Томас Морейра, 8. Енцо Дуарте - 15. Омар Натами, 11. Венсан Тил, 17. Хамза Кадамани - 9. Джейсън Видейра

България (4-2-3-1): 1. Даниел Наумов - 2. Йоан Стоянов, 13. Стефан Велков, 6. Емил Ценов, 15. Християн Петров - 8. Андриан Краев, 4. Илия Груев (к) - 11. Георги Русев, 18. Кристиян Балов, 17. Мартин Минчев - 9. Атанас Илиев

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