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По коя телевизия да гледаме Люксембург - България от Лигата на нациите

По коя телевизия да гледаме Люксембург - България от Лигата на нациите
БТА

Националният отбор е в търсене на първа победа в турнира

Българският национален отбор по футбол излизат тази вечер в четвъртия мач от Лигата на нациите. „Лъвовете“ гостуват на Люксембург в среща от група C4, а двубоят започва в 21:45 часа българско време на „Стад дьо Люксембург“.

Двубоят е особено важен за „трикольорите“, които загубиха с 1:2 от този съперник в първата среща между двата отбора на 26 септември. В момента Люксембург е с 3 точки, докато България има само 1 и заема последното място в групата. Лидер е Исландия със 7 точки, а Естония има 5.

Футболните фенове в България ще могат да гледат Люксембург - България пряко по MAX One. Каналът притежава правата за мачовете на мъжкия национален отбор до 2028 година. Това включва срещите от Лигата на нациите, квалификациите за Евро 2028 и избрани приятелски двубои.

Това означава, че срещата няма да бъде излъчвана по БНТ, както дълги години бяха свикнали българските зрители. MAX One вече е достъпен не само за абонатите на A1, но и в телевизионните платформи на Vivacom, Yettel и други оператори.

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