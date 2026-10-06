На живо: България гостува на Люксембург (състави)

Българският национален отбор продължава търсенето на първа победа през сезона в Лигата на нациите. Селекцията на Атанас Рибарски гостува на Люксембург, а мачът започва в 21:45 часа. Тимът от Великото херцогство ни победи с 2:1 в Пловдив на 26 септември и даде тон за лошите резултати на националите.

По коя телевизия да гледаме Люксембург - България от Лигата на нациите

Последва равенство с Естония (0:0), което стана повод за оставката на селекционера Александър Димитров. Рибарски пое временно поста, но също не успя да вдъхнови отбора. България загуби гостуването си на Исландия с 0:3 в Рейкявик в дебюта на новия треньор.

Ситуацията в групата е трагична за нашия отбор. Исландия е на първо място със 7 точки, Естония имат 5, Люксембург е с 3, а България има само 1 точка. След гостуването на Люксембург за нациналите предстои домакинство на Исландия (13 ноември) и накрая визита на Естония (16 ноември).

Люксембург: 1. Антони Морис (к) – 4. Флориан Бонхент, 5. Вахид Селимович, 13. Дирк Карлсон, 14. Ерик Вейга - 6. Томас Морейра, 8. Енцо Дуарте - 15. Омар Натами, 11. Венсан Тил, 17. Хамза Кадамани - 9. Джейсън Видейра

България (4-2-3-1): 1. Даниел Наумов - 2. Йоан Стоянов, 13. Стефан Велков, 6. Емил Ценов, 15. Християн Петров - 8. Андриан Краев, 4. Илия Груев (к) - 11. Георги Русев, 18. Кристиян Балов, 17. Мартин Минчев - 9. Атанас Илиев