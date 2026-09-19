Дронове затвориха временно летището в Люксембург

Летището в Люксембург временно преустанови всички полети в петък вечерта заради засечени дронове в района и над аерогарата. Тази сутрин работата му беше възстановена, съобщиха местните власти.

Заради присъствието на неразрешени безпилотни летателни апарати бяха спрени както излитащите, така и пристигащите полети. Информацията за прекъсването на въздушния трафик беше потвърдена и от платформата за проследяване на полети Flightradar24.

От управата на единственото международно летище в Люксембург обясниха, че мярката е била предприета превантивно. Целта е била да се гарантира безопасността на пътниците, екипажите, служителите на аерогарата и самолетите.

След временното прекъсване полетите са възобновени в събота сутринта. От летището обаче предупреждават, че са възможни закъснения и други смущения в разписанието, докато трафикът бъде напълно нормализиран. Ситуацията продължава да се следи съвместно с компетентните власти.

Засега няма информация откъде са дошли дроновете и кой ги е управлявал. Властите не са посочили и дали инцидентът е свързан с други сигнали за неидентифицирани дронове във въздушното пространство на страната през последните дни.