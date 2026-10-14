Украинецът, обвинен за взрива на "Северен поток", застава пред съда

Четири години след един от най-драматичните актове на саботаж в модерната история на Европа, украински гражданин застава пред съда в Хамбург тази сряда. Той е обвинен в взривяването на руските газопроводи „Северен поток“ до Германия, предава BBC.

Серхий К., както е идентифициран от германската прокуратура, е обвинен в заговор с други украински военни за унищожаване на тръбопроводите, с цел да се спре финансирането на войната на Русия с приходи от газ.

Делото е изключително чувствително за Германия, която е считана за един от най-близките съюзници на Украйна, откакто Русия започна пълномащабната си инвазия през февруари 2022 г. – седем месеца преди атаките.

Серхий К., който беше екстрадиран в Германия миналата година, ще бъде първият заподозрян, изправен пред съда за взривовете. Той отрича обвиненията, както и втори заподозрян, който в момента се бори срещу екстрадиция от Хърватия.

В месеците, след като експлозиви унищожиха три от четирите газопровода в Балтийско море край остров Борнхолм на 26 септември 2022 г., западните подозрения бяха насочени към Москва, без директно да се вменява вина. Русия вече беше спряла подаването на газ към Германия по „Северен поток 1“ седмици преди атаката, а „Северен поток 2“ така и не беше пуснат. Берлин замрази многомилиардния проект малко преди инвазията, а преди взривовете имаше доклади за подозрителни движения на руски военноморски сили.

Докато разследващите от Швеция, Дания и Германия се опитваха да открият извършителя, руският президент Владимир Путин обвини САЩ и техните британски съюзници, сочейки с пръст „англосаксонците“ – обвинение, което те отрекоха.

В крайна сметка, след като Дания и Швеция прекратиха своите разследвания, германската прокуратура се фокусира върху група дълбоководни водолази, наели яхтата „Андромеда“ в северното германско пристанище Росток. По-късно те обявиха, че в пробите от лодката са открити „следи от подводни експлозиви“.

Въпреки напрежението в отношенията с Киев, германските прокурори продължиха работата по случая и през януари 2025 г. Федералният съд на Германия постанови, че казусът попада под германската териториална юрисдикция. Прокуратурата имаше задължение да действа, тъй като случаят включва „подкопаване на вътрешната сигурност“.

Украинският президент Володимир Зеленски винаги е твърдял, че Украйна няма „нищо общо с [взривовете на „Северен поток“]“, въпреки че в обвинителния акт германските прокурори твърдят, че саботьорите са реализирали заговора, „действайки по заповед на украински държавни агенции“. Според тях случаят попада под германския Наказателен кодекс за престъпления срещу международното право като военно престъпление, тъй като представлява „атака с военни средства срещу цивилни обекти“.

Процесът подчерта различията в мненията между Киев и Берлин. Олександър Мережко, председател на Комитета по външни работи в украинския парламент, посочва, че взривовете са станали по време на война с Русия и „Северен поток 2“ не е бил нищо друго освен инструмент на Русия за подготовка за войната. Той заяви пред BBC, че нямат потвърждение за германската версия: „Това е просто една от версиите.“

През август 2025 г. Серхий К. беше арестуван след настаняване в хотел близо до италианския адриатически курорт Римини от полицията, действаща по европейска заповед за арест, издадена от федералните прокурори в Германия. След няколко седмици съдебни битки срещу екстрадицията, Серхий К. – идентифициран в съдебните документи като Серхий Кузнецов – беше прехвърлен в Германия в края на миналата година.

Германските прокурори твърдят, че през 2022 г. той е бил действащ офицер в украинската армия и е ръководил група от професионални водолази, капитан на лодка и експерт по експлозиви.