Българските компании използват долара повече от средното за Европа

Българските компании, които използват услугите на iBanFirst, извършват международни плащания в щатски долари по-често от средното за европейските клиенти на компанията. Това показва анализът „Барометър за скоростта на международните плащания за 2026 г.“, изготвен въз основа на над 252 000 SWIFT превода през 2025 година.

Според данните 67% от международните плащания на българските клиенти са в долари, докато средният дял за европейските клиенти на компанията е 56%.

В същото време се наблюдава засилване на използването на еврото. Делът на плащанията в европейската валута се е увеличил от 14% на 22%, а този на преводите в левове е намалял от 12% на 4%. Според анализаторите това показва, че бизнесът е започнал подготовката си за преминаването към еврото още преди официалното му въвеждане през януари 2026 г.

Китай е основната дестинация за международните плащания на българските клиенти на iBanFirst. Преводите в долари към страната представляват 29% от всички трансакции, следвани от плащанията в долари към Хонконг с 8%.

Сред останалите водещи направления са Турция с 5% плащания в евро и 3% в долари, Сърбия и Индия с по 3% в евро, както и САЩ с 2% в долари.

Данните до голяма степен съответстват на външнотърговските отношения на България. Според Националния статистически институт през 2025 г. вносът от държави извън Европейския съюз е нараснал с 8,1%, като сред основните търговски партньори са Китай, Турция, Сърбия и САЩ.

Изключение прави Хонконг, който заема второ място сред платежните направления в анализа, въпреки че не е сред най-големите партньори на страната по отношение на търговията със стоки. От компанията обясняват това с ролята му на международен финансов център, през който преминават плащания, свързани и с други азиатски пазари.

Значителна разлика се наблюдава и в скоростта на международните преводи. Едва 9% от доларовите плащания от България към Китай достигат получателя за по-малко от два часа. За сравнение, при преводите към САЩ този дял достига 65%.

Според анализа забавянето не се дължи основно на броя банки посредници, а на часовите разлики, обработката от местните финансови институции и регулаторните изисквания.

Българските плащания преминават средно през 1,5 банки посредници при средно 1,8 за Европа. Въпреки това по-кратката верига не гарантира по-бързо получаване на средствата, тъй като значителна част от времето се губи при заверяването им от банката на получателя.

На европейско ниво 73% от завършените международни плащания се уреждат за по-малко от 24 часа, което е леко подобрение спрямо 72% през предходната година.

Анализът отчита и нарастващ интерес към Обединените арабски емирства. Делът на плащанията в дирхами сред българските клиенти се е увеличил от 0,03% на 1%, докато износът на България към ОАЕ е нараснал с 31,4% до 200 млн. евро.

От iBanFirst посочват, че водещата роля на щатския долар се дължи на утвърдената международна банкова инфраструктура, изграждана в продължение на десетилетия. Според компанията около половината от плащанията през SWIFT в световен мащаб се извършват именно в долари.