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Англия сменя лицата на банкнотите: четири животни ще украсят новите пари

Англия сменя лицата на банкнотите: четири животни ще украсят новите пари
Pixabay

Четирите вида са избрани след обществено гласуване, в което са участвали над 478 000 души

Британската централна банка представи четири животни, които ще бъдат изобразени на бъдещите английски банкноти – атлантически тупик, бухал, земна пчела и европейски таралеж, пише Би Би Си.

Четирите вида са избрани след обществено гласуване, в което са участвали над 478 000 души и са подадени повече от 2,5 милиона гласа. Все още не е решено кое животно ще бъде поставено върху банкнотите от 5, 10, 20 и 50 паунда.

Жълтоопашатата земна пчела е получила най-много гласове – 360 399, следвана от бухала с близо 90 000 гласа по-малко. Европейският таралеж е фаворитът в категорията на бозайниците.

Атлантическият тупик е включен в четворката като представител на морската природа и британското крайбрежие. Червената лисица и обикновеният рибар са получили повече номинации от него, но тупикът е бил най-предпочитаният морски вид.

Новата серия ще бъде първата от 1970 г. насам, при която на обратната страна на банкнотите на Английската централна банка няма да бъдат изобразявани известни личности от британската история.

В момента върху банкнотите от 5, 10, 20 и 50 паунда са изобразени съответно Уинстън Чърчил, Джейн Остин, художникът Дж. М. У. Търнър и математикът и криптоаналитик Алън Тюринг.

Новите изображения ще бъдат част от цялостния дизайн на банкнотите, който ще включва и други природни елементи. Монархът ще продължи да бъде изобразяван на лицевата страна.

Виктория Клеланд, главен касиер на Английската централна банка, заяви, че четирите животни са избрани заради разнообразието, което представят, както и заради възможността изображенията им да допринесат за защитата на банкнотите от фалшифициране.

Процесът по проектиране, тестване и производство на новите банкноти може да продължи няколко години. Банката посочва, че те трябва да бъдат едновременно сигурни, издръжливи и удобни за използване.

Диви животни вече присъстват върху някои британски банкноти, издавани от Кралската банка на Шотландия. Сред тях са скумрия, видри, червени катерици и скопа.

Решението да бъдат премахнати историческите личности от обратната страна на банкнотите обаче предизвика политически реакции. Лидерът на Reform UK Найджъл Фараж и лидерът на либералните демократи Ед Дейви разкритикуваха промяната, а лидерът на Консервативната партия Кеми Баденох я определи като „глупаво нещо“.

От Английската централна банка обясниха, че подмяната на изображенията е свързана основно с мерките срещу фалшифицирането и необходимостта защитните елементи на банкнотите периодично да бъдат обновявани.

 
 

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