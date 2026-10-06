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Близо 2 кг хероин откриха в имот край Сандански, 42-годишен е задържан

Близо 2 кг хероин откриха в имот край Сандански, 42-годишен е задържан

В рамките на разследването са извършени претърсвания и изземвания, както и разпити на свидетели

Близо два килограма хероин са открити при полицейска операция в село Поленица, община Сандански. По случая се води разследване под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Благоевград, съобщиха от държавното обвинение.

На 3 октомври 2026 г. при претърсване на имот в селото разследващите са открили четири обекта, съдържащи хероин. Общото тегло на наркотичното вещество е 1980 грама.

В рамките на разследването са извършени претърсвания и изземвания, както и разпити на свидетели.

Събраните до момента доказателства дават основание на прокуратурата да смята, че 42-годишен мъж е съпричастен към незаконното държане на високорисков наркотик с цел разпространение. Той е привлечен като обвиняем по досъдебното производство.

Справка показала, че мъжът е осъждан през 2005 и 2009 г. за престъпления, свързани с държане на наркотични вещества с цел разпространение, като впоследствие е реабилитиран по право.

Към момента той е подсъдим и по дело на Софийския градски съд за участие в организирана престъпна група.

По искане на Окръжна прокуратура – Благоевград съдът е постановил спрямо обвиняемия най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Разследването по случая продължава.

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