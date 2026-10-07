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Депутатите отхвърлиха предложение за по-гъвкав отпуск по бащинство

Депутатите отхвърлиха предложение за по-гъвкав отпуск по бащинство

Предложено беше 15-дневният отпуск по бащинство да може да се използва наведнъж или на части през първата година след раждането на детето

Парламентарната комисия по труда, демографската и социалната политика отхвърли на първо четене предложение 15-дневният отпуск по бащинство да може да се използва наведнъж или на части през първата година след раждането на детето.

Законопроектът, внесен от Венко Сабрутев от „Продължаваме Промяната“ и група депутати, получи осем гласа „за“, девет „против“ и три „въздържал се“.

В момента бащата има право на 15 дни отпуск, който започва от датата на изписването на детето от лечебното заведение. Предложените промени предвиждаха семейството само да определя кога има най-голяма нужда от тази подкрепа, като отпускът може да бъде разделян в рамките на първата година.

Според Сабрутев подобна гъвкавост би позволила на бащата да бъде до майката и детето в моментите, когато присъствието му е най-необходимо.

Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че ведомството не подкрепя промяната. По думите ѝ сегашният режим цели бащата да изгради пряка връзка с новороденото още през първите дни след изписването. Тя предупреди и че при разделяне на отпуска може да се създаде по-голяма възможност работодателят да откаже ползването му.

Предложението получи подкрепа от представители на ГЕРБ-СДС, ДПС, „Възраждане“ и „Демократична България“, като част от депутатите настояха текстовете да бъдат прецизирани.

От Българската стопанска камара защитиха действащия режим, докато от КНСБ подкрепиха идеята за промяна.

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