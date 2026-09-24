Новите предложения за промени в Закона за движение по пътищата влизат за разглеждане в комисиите по транспорт и по вътрешна сигурност.



Едно от тях е – напълно да бъде забранено превозни средства над 12 тона да изпреварват по двулентови пътища. Според мотивите целта е да се ограничат предпоставките за тежки произшествия. Идеята беше приета с противоречие в бранша. Превозвачите смятат, че мярката е полезна, но само, ако се прилага в най-натоварените дни и часове.



Промените предвиждат още автомобили с определени технически неизправности по гумите временно да бъдат спирани от движение.