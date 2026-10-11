Имен ден днес: Кого да поздравим на 11 октомври?

На 11 октомври Православната църква почита паметта на свети апостол и дякон Филип, един от седемдесетте апостоли на Иисус Христос, посветили живота си на разпространението на християнската вяра.

Днес имен ден празнуват Филип, Филипа, Филипина, Филко, Филчо, Филослав, Фичо и Филомир.

Свети Филип е роден в Кесария, Палестина. След Петдесетница, когато апостолите започват да разпространяват Христовото учение, той се включва активно в проповедническата дейност.

С разрастването на първата християнска общност в Йерусалим възниква необходимост от помощници, които да съдействат при богослуженията и грижата за вярващите. Така са избрани седем дякони, сред които е и Филип.

Той проповядва в Самария, където успява да привлече към християнството множество хора. Според църковното предание сред покръстените от него е и Симон, известен като магьосник.

Един от най-известните моменти от живота му е срещата с велможа на етиопската царица Кандакия. Докато пътувал към Газа, Филип срещнал мъжа, който четял пророчествата на Исайя, разяснил му християнското учение и го покръстил.

По-късно апостолът се установил в град Тралис в Мала Азия, където служил като епископ и продължил да разпространява християнството.

Свети Филип имал четири дъщери, за които църковното предание разказва, че притежавали пророческа дарба. Той останал известен със своята отдаденост на вярата и грижата за хората.

Апостолът починал в дълбока старост, а паметта му се почита всяка година на 11 октомври.