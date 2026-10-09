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Петрова: България не участва в консултации за предоговаряне на поетите ангажименти от Скопие за присъединяване към ЕС

Петрова: България не участва в консултации за предоговаряне на поетите ангажименти от Скопие за присъединяване към ЕС
БТА

Няма необходимост от преговори за предоговаряне, посочи външният министър

България не участва в консултации за предоговаряне на поетите ангажименти от Скопие за присъединяване към Европейския съюз. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова по време на днешния парламентарен контрол.

Министърът отговори на въпрос на депутата от "Възраждане" Ангел Георгиев за това каква е политиката на българското външно министерство на изпълнението на условията от преговорната рамка за Република Северна Македония (РСМ) и допустими ли са според българската страна конституционни промени с отложено действие.

Петрова каза, че няма необходимост от преговори за предоговаряне, "защото такъв тип са неприемливи за нашата страна и твърденията за противното за несъстоятелни, предава БТА. 

Европейският консенсус разписва ясен алгоритъм, който е предвидим и има конкретни отговорности към македонската страна, за техния напредък в зависимост от изпълнението на поетите ангажименти. Основното ни искане е пълното гарантиране на равните права на българите в РСМ, като първа стъпка е завършването на процеса на приемане на конституционните промени, които да дават равни права на българите там заедно с останалите общности в страната. Ангажиментът на Скопие за вписване на българите в Конституцията е и условие за реално отваряне на преговорите, обясни външният министър.

Ангел Георгиев зададе и друг въпрос към министъра, посветен на Солаковия хан в Букурещ. Министърът отговори, че през 2021 г. Букурещ отчуждава имота и така отпада възможността България да купи Солаковия хан.

МВнР чрез посолството на България в Букурещ работи последователно българската държава да стане част поне от проекта на Общината. Целта на проекта е Солаковият хан да се превърне в общинско-културно пространство. Трима представители на посолството са включени в работната група на Общината за възстановяване на хана. В работната група е заявено и прието желанието на България да получи за ползване част от възстановеното пространство, като е предвидено това да стане след договаряне на финансовите параметри за него, коментира Велислава Петрова.

Към 16 септември предстои същинската реставрацията на сградата, която все още не е започнала, каза още министърът.

Ангел Георгиев изрази мнение, че България може да закупи хана, но няма политическа воля.

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