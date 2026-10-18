Инструктори предупреждават: Липсата на практика при лошо време крие опасности

Рязкото понижаване на температурите поставя отново въпроса доколко младите шофьори са подготвени да управляват автомобил при зимни условия. Според автомобилни инструктори и професионални водачи липсата на достатъчно практически опит увеличава риска от пътнотранспортни произшествия през студените месеци.

Подхлъзването, неправилната преценка на скоростта и загубата на контрол върху автомобила са сред основните опасности при движение по мокри и заледени настилки.

Пред БНТ автомобилният инструктор и представител на АКАБ Георги Бързаков обясни, че шофирането при неблагоприятни метеорологични условия изисква различен подход от този при сух път.

По думите му водачите трябва да се движат с по-ниска скорост, да предвиждат спирането значително по-рано и да избягват ситуации, които налагат рязко натискане на спирачките.

"Когато един млад шофьор не е управлявал в такова време, там вече ситуацията е доста по-различна“,посочи Бързаков.

Той отбеляза, че много курсисти имат желание да се обучават при дъжд и други неблагоприятни условия, но голяма част от шофьорските курсове се провеждат през лятото, когато учениците разполагат с повече свободно време.

Професионалният таксиметров шофьор Костадин Стоянов също изрази притеснение от подготовката на новите водачи.

Според него часовете за практическо обучение са недостатъчни, а част от младите шофьори изпитват затруднения дори при основни маневри като паркирането.

Различен подход е избрала бъдещата шофьорка Ангелина Пилева, която е решила да започне курса си през есента, за да придобие опит в по-трудни метеорологични условия.

Тя смята, че при зимно шофиране са необходими повече внимание, предпазливост към останалите участници в движението и съобразена скорост.

Специалистите препоръчват допълнителни опреснителни часове не само на младите, но и на опитните водачи, които не се чувстват уверени зад волана при сняг, дъжд или заледяване.

Според тях практическото обучение при различни пътни условия може да помогне на шофьорите да реагират по-адекватно в критични ситуации и да намалят риска от инциденти през зимата.