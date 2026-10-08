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Изнасяни са скъпоструващите лекарства и са заменяни с други, обясни вътрешният министър

Изнасяни са скъпоструващите лекарства и са заменяни с други, обясни вътрешният министър
Снимка: БТА

Мащабът на корупцията в ревматологичната клиника на болница "Св. Георги", е огромен

Правим различен тип разследвания, свързани с източване на Здравната каса, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти. По думите му, проверките ще обхванат цялата страна - запознали са ръководството на Здравната каса и НАП. 

Кодът на едно скъпоструващо лекарство е заменян с код на изключително евтино лекарство, посочи министърът. По думите му, впоследствие имало износ на лекарства. Той каза още, че проверките засягат и Националния осигурителен институт (НОИ).

"Този, който е позволил да се сменят кодовете, е знаел, че има такава вратичка в закона. След това тези лекарства са изнасяни в чужбина, вместо да се дадат на пациентите, са изнасяни в чужбина", обясни министърът.

Относно акцията в пловдивската болница "Св. Георги" той заяви, че по това работи МВР, работи и Здравната каса, работи и НАП. По думите му мащабът на тази спекулация е огромен. "От това, което виждаме като единичен случай, мащабът е огромен. Същото касае и източването на НОИ", заяви министърът. 

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