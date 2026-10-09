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Изслушват 7 министри в НС

Изслушват 7 министри в НС
БТА

Сред тях е министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев

Днес в Народното събрание ще бъдат изслушани седем министри.

Сред тях е министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който ще отговаря на депутатски въпрос на „Възраждане” относно незаконното строителство в „Баба Алино” във Варна.

Въпросът е свързан с начина на изземане на документи от офисите на Корпорация КУБ, тяхното съхраняване, отговорността за предаването на част от тях на съдиите по делата, така че производствата да се движат в максимално кратки срокове.

Той ще отговаря и на въпрос относно зачестилите в последните дни бомбени заплахи в обществени сгради и учреждения, информира НОВА.

В рамките на парламентарния контрол външният министър Велислава Петрова ще даде разяснения за присъединяването на България към декларация, приета по време на сесията на ООН, която осъжда руската агресия срещу Украйна.

Към министъра на правосъдието Николай Найденов са отправени въпроси за съдебното производство срещу двама бивши украински военнослужещи, задържани в близост до военен обект. Той ще трябва да коментира също отражението на имунитета върху абсолютната давност, както и мерките срещу купуването на гласове и манипулирането на изборния процес.

Здравният министър Катя Ивкова ще бъде изслушана по теми, свързани с инвестиционното намерение за изграждане на крематориум край Харманли и риска интензивното отделение на болницата в Смолян да преустанови дейността си.

Състоянието на пътната инфраструктура ще бъде сред основите въпроси към регионалния министър Иван Шишков. Очаква се той да представи информация за осветлението в тунел „Дупница“, свлачищните процеси във варненския квартал „Аспарухово“ и ремонта на пътя между Вакарел и Панагюрище. Ще бъдат обсъдени и проблеми, свързани с поддръжката на пътната мрежа.

В програмата за парламентарен контрол са включени и въпроси към представителите на изпълнителната власт, отговарящи за труда и социалната политика, както и за околната среда и водите.

Законодателни промени, свързани с финансирането на компаниите, и споразумение за възстановяване на български капитал от международна банка са сред основните теми в дневния ред на Народното събрание в петък. Заседанието включва и парламентарен контрол, по време на който министри ще отговарят на въпроси за външната политика, правосъдието, здравеопазването и инфраструктурата.

Една от предвидените точки е обсъждането на изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. С тях се предлага да бъдат разширени възможностите на дружествата да набират средства чрез многостранни системи за търговия, като същевременно основателите и основните акционери запазват влиянието си върху ключовите управленски решения.

За постигането на тази цел се предвижда въвеждането на акции с повече от един глас. Законодателните предложения включват и допълнителни механизми за защита на миноритарните акционери. Депутатите ще разгледат и ратификацията на споразумение с Международната банка за икономическо сътрудничество. То предвижда България да получи обратно внесения си капитал в размер на 15,1 милиона евро, като възстановяването на средствата ще се извършва в продължение на 20 години.

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