Иззеха конопени растения от имот в горнооряховско село, обитаван от чужд гражданин

12 растения от рода на конопа са иззети от имот в горнооряховското село Паисий при полицейска операция, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Проверката е извършена вчера от служители на Районното управление в Горна Оряховица в рамките на специализирана операция срещу престъпността и за опазване на обществения ред. Имотът е обитаван от чужд гражданин, а в двора му полицаите открили засадените растения. При полеви наркотест те реагирали на марихуана.

По случая е образувано досъдебно производство, по което работата продължава.

По-рано, на 24 септември, при проверка на жилище в Свищов полицията откри и иззе шест буркана с марихуана.