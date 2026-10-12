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Иззеха конопени растения от имот в горнооряховско село, обитаван от чужд гражданин

Иззеха конопени растения от имот в горнооряховско село, обитаван от чужд гражданин
БТА

Растенията са открити в двора на имот в село Паисий при специализирана полицейска операция

12 растения от рода на конопа са иззети от имот в горнооряховското село Паисий при полицейска операция, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Проверката е извършена вчера от служители на Районното управление в Горна Оряховица в рамките на специализирана операция срещу престъпността и за опазване на обществения ред. Имотът е обитаван от чужд гражданин, а в двора му полицаите открили засадените растения. При полеви наркотест те реагирали на марихуана.

По случая е образувано досъдебно производство, по което работата продължава.

По-рано, на 24 септември, при проверка на жилище в Свищов полицията откри и иззе шест буркана с марихуана.

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