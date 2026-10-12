Спор за строеж в Русе: Собственичка сигнализира за пукнатини във вековна къща

Строителство в историческия център на Русе предизвика спор между съседи, след като собственичка на близо 100-годишна къща сигнализира за появата на пукнатини по сградата. Случаят е на улица "Калоян", където в съседен имот се извършват строителни дейности.

Людмила Стоянова твърди, че домът ѝ е започнал да се напуква след използването на тежка строителна техника в съседния парцел. По думите ѝ работата е започнала през лятото на 2025 година, а впоследствие са се появили видими увреждания по къщата.

Жената е подала сигнали до институциите, отговорни за строителния контрол. Според получените от нея отговори обаче строителството е законно и при извършените проверки не са установени нарушения.

Стоянова посочва още, че в част от административните процедури не е била допусната да участва, тъй като институциите не я приемат за заинтересовано лице.

Допълнително напрежение предизвиква изграждането на висока ограда непосредствено до прозореца на кухнята ѝ. От документи, получени по Закона за достъп до обществена информация, става ясно, че в съседния имот е предвидено изграждането на басейн.

Според представената информация оградата изпълнява и функцията на стена на басейна.

Казусът се усложнява и от заповед на кмета на Русе, с която семейството на Стоянова е задължено да осигури достъп на строителни работници за полагане на топлоизолация по съоръжението.

Архитект Венцислав Илиев изразява съмнения относно спазването на строителните изисквания. Пред БНР той коментира, че според оценката му не са спазени правилата за височината на оградата и необходимите отстояния от съседните имоти.

Специалистът поставя въпроси и относно разположението на предвидения басейн.

Случаят привлича внимание и заради местоположението на имотите. Улица "Калоян" се намира в историческата част на Русе, където има множество сгради със статут на културни ценности.

Към момента остава спорно дали строителството е причинило пукнатините по къщата, както и дали всички изисквания за изграждането на оградата и басейна са спазени.

От една страна, институциите не са установили нарушения според предоставените на собственичката отговори. От друга, тя продължава да оспорва последиците от строителството, а архитект Венцислав Илиев поставя под въпрос съответствието на проекта с нормативните изисквания.