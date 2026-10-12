Новини
Търси
Подкаст
Общество

Спор за строеж в Русе: Собственичка сигнализира за пукнатини във вековна къща

Спор за строеж в Русе: Собственичка сигнализира за пукнатини във вековна къща
pixabay

Жителка на Русе твърди, че строителните дейности са увредили дома ѝ, докато институциите не установяват нарушения

Строителство в историческия център на Русе предизвика спор между съседи, след като собственичка на близо 100-годишна къща сигнализира за появата на пукнатини по сградата. Случаят е на улица "Калоян", където в съседен имот се извършват строителни дейности.

Людмила Стоянова твърди, че домът ѝ е започнал да се напуква след използването на тежка строителна техника в съседния парцел. По думите ѝ работата е започнала през лятото на 2025 година, а впоследствие са се появили видими увреждания по къщата.

Жената е подала сигнали до институциите, отговорни за строителния контрол. Според получените от нея отговори обаче строителството е законно и при извършените проверки не са установени нарушения.

Стоянова посочва още, че в част от административните процедури не е била допусната да участва, тъй като институциите не я приемат за заинтересовано лице.

Допълнително напрежение предизвиква изграждането на висока ограда непосредствено до прозореца на кухнята ѝ. От документи, получени по Закона за достъп до обществена информация, става ясно, че в съседния имот е предвидено изграждането на басейн.

Според представената информация оградата изпълнява и функцията на стена на басейна.

Казусът се усложнява и от заповед на кмета на Русе, с която семейството на Стоянова е задължено да осигури достъп на строителни работници за полагане на топлоизолация по съоръжението.

Архитект Венцислав Илиев изразява съмнения относно спазването на строителните изисквания. Пред БНР той коментира, че според оценката му не са спазени правилата за височината на оградата и необходимите отстояния от съседните имоти.

Специалистът поставя въпроси и относно разположението на предвидения басейн.

Случаят привлича внимание и заради местоположението на имотите. Улица "Калоян" се намира в историческата част на Русе, където има множество сгради със статут на културни ценности.

Към момента остава спорно дали строителството е причинило пукнатините по къщата, както и дали всички изисквания за изграждането на оградата и басейна са спазени.

От една страна, институциите не са установили нарушения според предоставените на собственичката отговори. От друга, тя продължава да оспорва последиците от строителството, а архитект Венцислав Илиев поставя под въпрос съответствието на проекта с нормативните изисквания.

Още по темата

Русе счупи 102-годишен температурен рекорд: Над 33 градуса през октомври

Русе счупи 102-годишен температурен рекорд: Над 33 градуса през октомври

33-годишен мъж почина след масово сбиване на празник в русенското село Тетово

33-годишен мъж почина след масово сбиване на празник в русенското село Тетово

Двама души пострадаха при катастрофа между кола и микробус в Русенско

Двама души пострадаха при катастрофа между кола и микробус в Русенско

Директният влак Русе - Пловдив остава и след 13 декември

Директният влак Русе - Пловдив остава и след 13 декември

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Операция "Прометей": Цигари за 1,6 млн. евро били скрити зад корнфлейкс и кадаиф

Операция "Прометей": Цигари за 1,6 млн. евро били скрити зад корнфлейкс и кадаиф

Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години

Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години

Нов обрат по делото за убийството на Илиян Филипов: Обжалват ареста на обвиняемия

Нов обрат по делото за убийството на Илиян Филипов: Обжалват ареста на обвиняемия

Адвокатът на Ива Михайлова призна: Преминахме границата без разрешение

Адвокатът на Ива Михайлова призна: Преминахме границата без разрешение

Дъждовно време утре, оранжев и жълт код в части от страната

Дъждовно време утре, оранжев и жълт код в части от страната

Водещи

Операция "Прометей": Цигари за 1,6 млн. евро били скрити зад корнфлейкс и кадаиф

Операция "Прометей": Цигари за 1,6 млн. евро били скрити зад корнфлейкс и кадаиф

  • Току-що
14-годишен ученик е задържан във Франция след стрелба в училище

14-годишен ученик е задържан във Франция след стрелба в училище

  • Преди 4 минути
Тристранката не постигна съгласие по предложения за промени в Кодекса на труда

Тристранката не постигна съгласие по предложения за промени в Кодекса на труда

Роналдо сравни съперничеството с Меси с легендарен дуел във Формула 1

Роналдо сравни съперничеството с Меси с легендарен дуел във Формула 1

  • Преди 10 минути
ЕС договори нови санкции, удря балистичната програма на Русия

ЕС договори нови санкции, удря балистичната програма на Русия

  • Преди 18 минути
Какво решиха на днешното заседание на НСТС

Какво решиха на днешното заседание на НСТС

Оже-Алиасим пречупи Кареньо-Буста, Циципас обърна Фриц в Шанхай

Оже-Алиасим пречупи Кареньо-Буста, Циципас обърна Фриц в Шанхай

  • Преди 30 минути
Марта Кос смъмри Косово

Марта Кос смъмри Косово

  • Преди 35 минути
Локомотив Пловдив отвори дарителски сметки след оттеглянето на Крушарски

Локомотив Пловдив отвори дарителски сметки след оттеглянето на Крушарски

  • Преди 48 минути
Голямата битка за Сената на САЩ: Демократите с шанс да спечелят мнозинство

Голямата битка за Сената на САЩ: Демократите с шанс да спечелят мнозинство

  • Преди 48 минути
Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години

Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години

Нов обрат по делото за убийството на Илиян Филипов: Обжалват ареста на обвиняемия

Нов обрат по делото за убийството на Илиян Филипов: Обжалват ареста на обвиняемия

Парламентът заседава извънредно за помилването на Огнян Атанасов

Парламентът заседава извънредно за помилването на Огнян Атанасов

Русия отхвърли предложението на Зеленски за 60-дневно примирие

Русия отхвърли предложението на Зеленски за 60-дневно примирие

  • Преди 1 час
Георги Иванов разкри: Следващият селекционер на България ще е чужденец

Георги Иванов разкри: Следващият селекционер на България ще е чужденец

  • Преди 1 час