Двама души пострадаха при катастрофа между кола и микробус в Русенско

Двама души са ранени при сблъсък между лек автомобил и товарен бус на пътя между Николово и Червена вода в Русенско.

Заради силния удар пристигналите на място пожарникари са се наложили да разрежат колата, за да извадят от нея 76-годишния шофьор.

Водачът на товарния бус е на 54 години. Той е изпаднал в шок и е получил травма на главата, след като обяснил, че слънцето го е заслепило.

Възрастният мъж е транспортиран до болница с различни травми. Обстоятелствата и причините за катастрофата се изясняват.

Снимки:КАТАСТРОФИ БЪЛГАРИЯ