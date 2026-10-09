Двама души пострадаха при катастрофа между кола и микробус в Русенско
Сблъсъкът е станал на пътя между Николово и Червена вода, а причините за катастрофата се изясняват
Двама души са ранени при сблъсък между лек автомобил и товарен бус на пътя между Николово и Червена вода в Русенско.
Заради силния удар пристигналите на място пожарникари са се наложили да разрежат колата, за да извадят от нея 76-годишния шофьор.
Водачът на товарния бус е на 54 години. Той е изпаднал в шок и е получил травма на главата, след като обяснил, че слънцето го е заслепило.
Възрастният мъж е транспортиран до болница с различни травми. Обстоятелствата и причините за катастрофата се изясняват.
Снимки:КАТАСТРОФИ БЪЛГАРИЯ