Къде се пътува трудно на 4 октомври: две ленти към София през Владая

По пътя Перник – Владая – София днес ще бъдат осигурени две ленти към столицата. Реверсивното движение през Владая ще действа от 12:00 до 20:00 часа, а в района на Драгичево – от 10:00 до 19:00 часа.

По АМ „Хемус“ трафикът остава двупосочен в едното платно край Шумен и между Игнатиево и пътен възел „Летище“. По АМ „Тракия“ продължават ограниченията на скоростта и работата в няколко участъка.

Две ленти към София през Владая

От 12:00 до 20:00 часа по два участъка от пътя през Владая се обособяват по две ленти в посока София. Организацията се въвежда всяка неделя и в последния почивен ден, за да поеме засиления трафик към столицата.

В района на Драгичево две ленти към София ще има от 10:00 до 19:00 часа. За автомобилите над 15 тона остава забраната между Александров мост при Княжево и границата със Софийска област.

Автомагистрала „Хемус“

Между 350-и и 363-и км край Шумен платното към София е затворено за монтаж на ограничителни системи. Движението се извършва двупосочно в платното към Варна, като организацията е обявена до 9 октомври.

Между надлеза при Игнатиево и пътен възел „Летище“, от 419-и до 422-и км, платното към София също е затворено. Трафикът преминава двупосочно в платното към Варна – по една лента във всяка посока. Днес е предпоследният обявен ден на това ограничение.

Между 1-и и 9-и км към Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, а автомобилите над 12 тона преминават през аварийната лента. Между 23-и и 30-и км ограничението е 100 км/ч.

При 34-и км към София се обследва анкерна стена. Между 35-и и 36-и км към Варна е ограничена аварийната лента заради ремонт на пътно съоръжение, като 4 октомври е последният обявен ден на тази организация.

При тунел „Топли дол“ при нормални условия са осигурени по две ленти във всяка посока. Между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ остава ограничението за автомобили над 12,5 тона.

Автомагистрала „Тракия“

Между 34-и и 39-и км към Бургас се полага пътна маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км/ч. При Мухово, между 44-и и 46-и км, се работи в аварийната лента.

Между 56-и и 61-и км към София максималната скорост е 100 км/ч. Същото ограничение важи между 208-и и 229-и км към столицата и между 218-и и 229-и км към Бургас.

В Сливенска област, между 229-и и 273-и км, се извършват дейности по почистване и събиране на отпадъци.

Между 342-и и 348-и км към Бургас движението е с повишено внимание заради полагане на маркировка. Скоростта е ограничена до 80 км/ч, а днес е последният обявен ден на тази организация.

Автомагистралите „Струма“ и „Марица“

По АМ „Струма“ между 10-и и 12-и км към София е ограничена аварийната лента заради почистване на откоси.

Между 16-и и 18-и км към София, от 10:00 до 16:00 часа, е затворена външната активна лента. Автомобилите преминават през изпреварващата и другата активна лента.

По АМ „Марица“, между 109-и и 111-и км към „Капитан Андреево“, движението е в една лента заради ремонт на фуги на подлез и мостово съоръжение. Скоростта е ограничена до 50 км/ч.

По АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ няма въведени ограничения според последния пълен бюлетин.

Основни пътища и затворени участъци

По път I-1 между Враца и Мездра, от 151-и до 161-и км, се преминава в една лента заради ремонт на настилката.

По стария път между гара Яна и Ботевград движението се извършва поетапно в една лента. Участъкът между 210-и и 213-и км е затворен за всички автомобили заради аварийното състояние на анкерна стена. Обходът е по АМ „Хемус“.

Между Бяла и Плевен, от началото на път I-3 до 7-и км, движението се регулира поетапно в една лента. По път I-4 между Ново село и Балван също се преминава в една лента.

Път III-9009 между Ново Паничарево и Ясна поляна остава затворен за всички автомобили. Обходът е през пътен възел „Крайморие“, Приморско и път III-992.

Път III-868 между Рудозем и Смолян е затворен. Обходният маршрут е през Смолян, Чокманово и Смилян. Затворен остава и участъкът от път III-8641 при Райковски ливади между Пампорово и Смолян заради свлачище.

Път III-2904 между Кардам, Захари Стояново и Дуранкулак е затворен за основен ремонт. Обходът е през Генерал Тошево, Преселенци, Сърнино и Спасово.

В Свищов е затворен участък от път II-52 заради ремонт на ВиК съоръжение. Трафикът е пренасочен по градската улична мрежа, като ограничението е обявено до 5 октомври.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. За „Петрохан“ важи забрана за автомобили над 12 тона, с дължина над 12 метра и за превозни средства с ремаркета. През „Шипка“ остава ограничението за определени тежкотоварни автомобили.

Гранични пунктове

Към 06:00 часа трафикът през „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е интензивен на изход за товарни автомобили.

По границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония движението е нормално. Нормален е трафикът и за леките автомобили по границата с Турция.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав.

Времето

На 4 октомври ще бъде слънчево. Ще духа слаб източен вятър, а в Източна България – северен и североизточен. В югоизточните райони вятърът ще бъде до умерен.

Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София – около 22 градуса.

В планините също ще бъде слънчево, със слаб до умерен източен и североизточен вятър. Температурата ще достигне около 15 градуса на 1200 метра и около 7 градуса на 2000 метра.

По Черноморието ще бъде слънчево, с максимални температури между 19 и 22 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала с тенденция да отслабва.