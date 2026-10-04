Небето на 4 октомври: слана в котловините, после слънце и до 25 градуса

Неделя, 4 октомври, ще донесе спокойно и слънчево време в цялата страна след поредната студена есенна сутрин. В котловините на Западна и Централна България температурите са по-ниски и има условия за слана, но през деня ще се затопли осезаемо.

Минималните температури в повечето райони са между 3° и 8°, по-ниски в отделни котловини. Максималните ще се повишат до 20°–25°.

Към сутрешната проверка НИМХ не е обявил действащ предупредителен цветови код за 4 октомври. Условията за слана в част от котловините са част от прогнозата, но не следва да се представят като официален код.

Слънчево и без валежи

През целия ден над страната ще преобладава слънчево време и валежи не се очакват.

Вятърът ще бъде слаб от изток. В Източна България ще се ориентира от север-североизток, а в крайните югоизточни райони временно ще бъде до умерен.

След студеното начало температурите бързо ще се повишават и следобед в най-топлите райони ще достигат около 25°.

София – студено утро и около 22 градуса следобед

В София минималната температура е около 3°, като в по-ниските и открити части на Софийското поле има условия за слана.

През деня ще бъде слънчево, сухо и почти тихо, с максимална температура около 22°.

По Черноморието – слънце и постепенно по-спокойно море

По Черноморието също ще бъде слънчево и без валежи.

Ще духа слаб север-североизточен вятър, по южното крайбрежие временно до умерен. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°, а морската вода остава 20°–21°.

Вълнението ще бъде около 3 бала, но през деня ще има тенденция към постепенно отслабване.

В планините – добри условия и до 15 градуса на 1200 метра

В планините ще бъде слънчево и сухо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15°, а на 2000 метра – около 7°.

Сутрешните часове ще останат студени, особено по високите части и в затворените планински котловини, но през деня условията за туризъм ще бъдат добри.

Новата седмица започва със слънце и до 25 градуса

В понеделник и вторник времето ще остане предимно слънчево, като във вторник ще има временни увеличения на високата облачност.

В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо. В източните райони ще духа слаб до умерен изток-североизточен вятър.

Сутрините ще продължат да бъдат студени. В отделни котловини на Западна България минималните температури могат да се понижават до 1°–2°, а по Черноморието ще бъдат около 10°–12°. Дневните температури ще се задържат предимно между 20° и 25°.

4 октомври ще бъде един от онези есенни дни с почти 20 градуса разлика между студеното утро и топлия следобед – слана на места при изгрев, много слънце през деня и температури до 25 градуса.