Новини
Търси
Подкаст
Общество

Небето на 4 октомври: слана в котловините, после слънце и до 25 градуса

Небето на 4 октомври: слана в котловините, после слънце и до 25 градуса

Неделята започва студено с 3–8 градуса и по-ниски стойности на места на запад, но денят ще е сух и слънчев; в София се очакват около 22 градуса, а морето постепенно ще се успокоява

Неделя, 4 октомври, ще донесе спокойно и слънчево време в цялата страна след поредната студена есенна сутрин. В котловините на Западна и Централна България температурите са по-ниски и има условия за слана, но през деня ще се затопли осезаемо.

Минималните температури в повечето райони са между 3° и 8°, по-ниски в отделни котловини. Максималните ще се повишат до 20°–25°.

Към сутрешната проверка НИМХ не е обявил действащ предупредителен цветови код за 4 октомври. Условията за слана в част от котловините са част от прогнозата, но не следва да се представят като официален код.

Слънчево и без валежи

През целия ден над страната ще преобладава слънчево време и валежи не се очакват.

Вятърът ще бъде слаб от изток. В Източна България ще се ориентира от север-североизток, а в крайните югоизточни райони временно ще бъде до умерен.

След студеното начало температурите бързо ще се повишават и следобед в най-топлите райони ще достигат около 25°.

София – студено утро и около 22 градуса следобед

В София минималната температура е около 3°, като в по-ниските и открити части на Софийското поле има условия за слана.

През деня ще бъде слънчево, сухо и почти тихо, с максимална температура около 22°.

По Черноморието – слънце и постепенно по-спокойно море

По Черноморието също ще бъде слънчево и без валежи.

Ще духа слаб север-североизточен вятър, по южното крайбрежие временно до умерен. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°, а морската вода остава 20°–21°.

Вълнението ще бъде около 3 бала, но през деня ще има тенденция към постепенно отслабване.

В планините – добри условия и до 15 градуса на 1200 метра

В планините ще бъде слънчево и сухо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15°, а на 2000 метра – около 7°.

Сутрешните часове ще останат студени, особено по високите части и в затворените планински котловини, но през деня условията за туризъм ще бъдат добри.

Новата седмица започва със слънце и до 25 градуса

В понеделник и вторник времето ще остане предимно слънчево, като във вторник ще има временни увеличения на високата облачност.

В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо. В източните райони ще духа слаб до умерен изток-североизточен вятър.

Сутрините ще продължат да бъдат студени. В отделни котловини на Западна България минималните температури могат да се понижават до 1°–2°, а по Черноморието ще бъдат около 10°–12°. Дневните температури ще се задържат предимно между 20° и 25°.

4 октомври ще бъде един от онези есенни дни с почти 20 градуса разлика между студеното утро и топлия следобед – слана на места при изгрев, много слънце през деня и температури до 25 градуса.

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Неделя в Зоопарка: Световният ден за защита на животните и празника на зоотехниците

Неделя в Зоопарка: Световният ден за защита на животните и празника на зоотехниците

Данъците на имотите да са обвързани със средата, предлага арх. Любо Георгиев

Данъците на имотите да са обвързани със средата, предлага арх. Любо Георгиев

Зам.-кметът по строителство на София: Вече изискваме да има и инфраструктура към новите строежи

Зам.-кметът по строителство на София: Вече изискваме да има и инфраструктура към новите строежи

Арх. Любо Георгиев за Паметника на Съветската армия: Може да остане знак от него

Арх. Любо Георгиев за Паметника на Съветската армия: Може да остане знак от него

В Русе събират средства за ремонт на 150-годишна черква

В Русе събират средства за ремонт на 150-годишна черква

Водещи

Битката за титлата в MotoGP стана жестока

Битката за титлата в MotoGP стана жестока

  • Преди 6 минути
Япония отправи официален протест към САЩ

Япония отправи официален протест към САЩ

  • Преди 9 минути
Неделя в Зоопарка: Световният ден за защита на животните и празника на зоотехниците

Неделя в Зоопарка: Световният ден за защита на животните и празника на зоотехниците

Данъците на имотите да са обвързани със средата, предлага арх. Любо Георгиев

Данъците на имотите да са обвързани със средата, предлага арх. Любо Георгиев

Партията на латвийския премиер печели изборите с голяма преднина

Партията на латвийския премиер печели изборите с голяма преднина

  • Преди 22 минути
Аржентина подгря със 7 гола за бенефиса на Меси

Аржентина подгря със 7 гола за бенефиса на Меси

  • Преди 28 минути
Белият дом създаде работна група за рисковете и възможностите на AI

Белият дом създаде работна група за рисковете и възможностите на AI

  • Преди 40 минути
Зам.-кметът по строителство на София: Вече изискваме да има и инфраструктура към новите строежи

Зам.-кметът по строителство на София: Вече изискваме да има и инфраструктура към новите строежи

Габриел Вълков пред ТАРАЛЕЖ: Румен Радев загуби левия си облик, партията му зави към център-дясното

Габриел Вълков пред ТАРАЛЕЖ: Румен Радев загуби левия си облик, партията му зави към център-дясното

  • Преди 51 минути
София Бугор: Войната в Украйна, бесарабските българи и политическите процеси

София Бугор: Войната в Украйна, бесарабските българи и политическите процеси

  • Преди 51 минути
Учени: Животните са се появили на Земята много по-рано, отколкото се смята

Учени: Животните са се появили на Земята много по-рано, отколкото се смята

  • Преди 56 минути
България без двама наказани за гостуването на Люксембург

България без двама наказани за гостуването на Люксембург

  • Преди 1 час
Испания удари Чехия и вече 41 поредни мача няма загуба

Испания удари Чехия и вече 41 поредни мача няма загуба

  • Преди 1 час
Арх. Любо Георгиев за Паметника на Съветската армия: Може да остане знак от него

Арх. Любо Георгиев за Паметника на Съветската армия: Може да остане знак от него

Северна Корея изстреля ракета със среден обсег в присъствието на Ким Чен-ун

Северна Корея изстреля ракета със среден обсег в присъствието на Ким Чен-ун

  • Преди 1 час