Пуснаха под гаранция срещу €15 000 шамана, арестуван за халюциногенни кактуси и гъби

Пловдивският апелативен съд промени мярката за неотклонение на 58-годишния испански гражданин Хосе Мануел Гиямон Николас, който бе задържан при шумна спецакция заради притежание на халюциногенни кактуси и други забранени субстанции в района на Калофер. Магистратите решиха окончателно да го освободят от ареста срещу парична гаранция в размер на 15 000 евро.

Чужденецът бе закопчан на 27 септември при съвместна операция на МВР и ДАНС в база с бунгала. В този имот испанецът организирал различни духовни ритуали. По време на претърсванията разследващите конфискуваха 35 кактуса, гъби и контейнери с течности, като експертизата доказа наличието на мескалин в три от бутилките. На база на тези находки прокуратурата му повдигна обвинение за държане на високорискови вещества с цел разпространение.

Пред съда защитата на Николас обори тезата на държавното обвинение, изтъквайки, че няма никакъв риск той да избяга от правосъдието или да наруши закона отново. Адвокатите представиха и показания на свидетели, според които по време на духовните практики на никого не са предоставяни упойващи средства.

Самият подсъдим помоли за по-лека мярка с мотивите, че има уреден живот у нас, където от години съжителства с годеницата си, и изрази силно желание да се прибере при нея и домашния си любимец. Той се оплака и от влошено здравословно състояние, тъй като страда от астма, която се обостря в условията на следствения арест. В крайна сметка апелативните съдии се съгласиха, че реална опасност от нови престъпни прояви липсва, и замениха постоянния му арест с финансова санкция, информира вестник „24 часа“.