С 1,81 промила зад волана: Жена блъсна и уби крава на пътя София – Бургас

Крава загина, а 36-годишна жена е приета в болница след катастрофа на пътя София – Бургас в района на павелбанското село Долно Сахране. При проверката след инцидента се оказало, че шофьорката е управлявала автомобила след употреба на алкохол.

Произшествието е станало около 1:35 часа на 4 октомври.

По първоначални данни автомобилът, управляван от 36-годишната жена, ударил крава, която излязла на пътното платно. Животното загинало на място.

Шофьорката е транспортирана до болницата в Казанлък, където е настанена за лечение. Няма опасност за живота ѝ.

Направеният от полицията тест с дрегер отчел 1,81 промила алкохол в издишания въздух.

По случая в Районното управление в Казанлък е образувано бързо производство.

Установено е, че загиналото животно е собственост на 19-годишен мъж. На собственика е съставен акт за установено административно нарушение.