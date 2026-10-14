Депутатите ще изслушат премиера, министри и ръководители на спецслужбите във връзка с атаките срещу кораби
Ще се говори и за мерките, предприети след палеж на комуникационни антени на сателитната система „Старлинк“
Депутатите днес ще изслушат премиера, министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на външните работи, началника на отбраната, директора на Служба „Военно разузнаване“, председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ и председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ относно предприетите действия, оценката на риска и предстоящите мерки, свързани с нападенията срещу търговски кораби от 6 и 13 октомври 2026 г., както и с палеж на комуникационни антени на сателитната система „Старлинк“. Това предвижда проекта на програма за работа на Народното събрание. Предложението за изслушването е внесено от „Прогресивна България“ (ПБ).
Програмата предвижда още депутатите да обсъдят на първо четене законопроект за промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, внесен от народни представители от всички парламентарни групи, с който се въвежда забрана за отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи, като са предвидени санкции за нейното нарушаване.
Депутатите ще разгледат и три законопроекта за промени в Закона за здравето на първо четене, внесени от „Възраждане“, „Демократична България“ (ДБ) и ПБ.
Законопроектът на „Възраждане“ цели възстановяване на възможността човек в спешно състояние да бъде транспортиран незабавно до най-близкото лечебно заведение за оказване на медицинска помощ. Измененията на ДБ предвиждат преодоляване на дефицити в електронната система за медицинска експертиза и въвеждане на по-ефективни механизми за контрол върху незаконосъобразното установяване на трайна неработоспособност. С промените на ПБ се предвижда служителите на МВР да могат да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, поставени в моторните им превозни средства.
В дневния ред на парламента е и първо четене на законопроект за промени в Закона за храните, внесени от Министерския съвет, които целят постигане на съответствие и транспониране в цялост на разпоредбите на Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води.
Като първа точка за четвъртък се предлага да бъде второ четене на промени в Кодекса за застраховането, внесени от „Прогресивна България“ и приети на първо четене на 23 септември 2026 г., информира БТА.
Парламентът ще гласува и проект на решение за приемане на актуализиран Проект за инвестиционен разход „Придобиване на зенитно-ракетни комплекси”, както и законопроект на второ четене за промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, които са внесени от Министерския съвет.
В дневния ред за четвъртък е и първо четене на законопроект за промени в Закона за техническите изисквания към продуктите, внесени от Министерския съвет.
За петък в проекта на програма е записано депутатите да разгледат на второ четене законопроект за промени в Закона за железопътния транспорт, внесени от Министерския съвет. След това е предвиден и редовен парламентарен контрол.