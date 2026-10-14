30 случая на фемицид в Румъния от началото на годината: Шествия срещу насилието над жени в 10 града

Протестни шествия в защита на жените и срещу насилието, основано на пола, ще се проведат тази събота в Букурещ и още девет румънски града. Инициативата е под надслов „Заедно за сигурността на жените“ и се организира за 12-а поредна година от Мрежата за превенция и борба с насилието срещу жени, съобщава Аджерпрес.

Организаторите призовават за по-ефективни действия от страна на институциите и за гарантиране на сигурността на жените и момичетата. Те подчертават, че целта на шествията е не само да се привлече общественото внимание към проблема, но и да се изрази подкрепа към всички, които ежедневно се сблъскват с насилие и страх.

„Излизаме на улицата, защото искаме свят, в който момичетата и жените растат и живеят без страх, с увереност и свобода“, заявяват от организацията.

30 убити жени от началото на годината

Според данните на Мрежата за превенция и борба с насилието срещу жени през настоящата година в Румъния вече са документирани 30 случая на фемицид – убийство на жена, мотивирано от нейния пол.

Правозащитниците са категорични, че част от тези трагедии е можело да бъдат избегнати при навременна намеса на компетентните органи.

Те обвиняват институциите в недостатъчна оценка на риска и забавени действия за защита на жертвите. Според организацията държавата трябва да гарантира, че всяка жена, потърсила помощ, ще получи адекватна защита и достъп до правосъдие.

Искат по-строги мерки и национален регистър на домашното насилие

Сред основните искания на организаторите е ефективното прилагане на законодателството срещу фемицида. Те настояват полицията, прокуратурата и съдебната система да извършват своевременна оценка на риска при сигнали за насилие и да предприемат незабавни защитни мерки.

Организацията предлага също въвеждането на обучение за равенство между половете в образователната система и създаването на национален регистър на случаите на домашно насилие.

Специално внимание се обръща и на децата, останали без родител вследствие на домашно насилие. За тях се настоява да бъдат осигурени целенасочена правна, социална, образователна и финансова подкрепа.

До доживотен затвор за фемицид в Румъния

През март румънският парламент прие законодателни промени за превенция и противодействие на фемицида, с които за първи път понятието получи законова дефиниция в страната.

Предвидените наказания за подобно престъпление са от 15 до 25 години лишаване от свобода, като при определени обстоятелства може да бъде наложена и доживотна присъда.

Статистиката разкрива сериозните мащаби на проблема. По данни, цитирани от телевизия Digi24, през 2025 г. в Румъния са регистрирани 59 убийства на жени, определени като фемицид. Това означава средно по пет жертви месечно, или по една убита жена на всеки шест дни.

Предстоящите шествия поставят отново въпроса дали законодателните промени са достатъчни, когато липсват навременна превенция, ефективна институционална реакция и реална защита за жените в риск.