Безкръвна смяна на властта в тениса на маса

Българската федерация по тенис на маса има нов президент след 28 години. Стефан Китов сдаде властта, след като не се кандидатира за нов мандат. Клубовете избраха избраха с пълно мнозинство за негов наследник Людмил Георгиев.

Върнаха руски спортисти и в тениса на маса

„Сменянето на властта в Българската федерация по тенис на маса беше абсолютно безкръвна. На фона на всички разпри в спортните федерации, ние направихме такъв лек преход в смяна на ръководството, че може този модел да се използва и от други федерации", каза новият президент.

През годините българският тенис на маса преминава през различни периоди на развитие. Организира международни турнири, а клубовете вече са над 100 в цялата страна. Голяма част от целите са изпълнени. Повече деца в залите, по-добра база, финансиране и по-силни национални отбори.

Новото ръководство постави акцент върху развитието на клубовете, работата с младите състезатели и да осигури добри условия за националните отбори. Дали промяната ще донесе и по-силни резултати, предстои да покаже следващият олимпийски цикъл.