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Безкръвна смяна на властта в тениса на маса

Безкръвна смяна на властта в тениса на маса

Стефан Китов предаде поста на Людмил Георгиев след 28 години начело на федерацията

Българската федерация по тенис на маса има нов президент след 28 години. Стефан Китов сдаде властта, след като не се кандидатира за нов мандат. Клубовете избраха избраха с пълно мнозинство за негов наследник Людмил Георгиев.

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„Сменянето на властта в Българската федерация по тенис на маса беше абсолютно безкръвна. На фона на всички разпри в спортните федерации, ние направихме такъв лек преход в смяна на ръководството, че може този модел да се използва и от други федерации", каза новият президент.

През годините българският тенис на маса преминава през различни периоди на развитие. Организира международни турнири, а клубовете вече са над 100 в цялата страна. Голяма част от целите са изпълнени. Повече деца в залите, по-добра база, финансиране и по-силни национални отбори.

Новото ръководство постави акцент върху развитието на клубовете, работата с младите състезатели и да осигури добри условия за националните отбори. Дали промяната ще донесе и по-силни резултати, предстои да покаже следващият олимпийски цикъл.

 

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